Nagy Márton a Bank of China vezetőivel tárgyalt Hongkongban, itt vannak az első eredmények

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos kínai látogatása során tárgyalt a Bank of China hongkongi vezetőivel – jelentette be pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Bank of China magyarországi jelenléte és a két ország között kialakított pénzügyi és gazdasági együttműködés példamutató módon járul hozzá a kereskedelmi kapcsolatok erősítéséhez, a pénzügyi integráció mélyítéséhez. A Bank of China – amely a világ négy legnagyobb bankjának egyike, és Kína egyik vezető állami tulajdonú kereskedelmi pénzintézete – 1997 óta van jelen Magyarországon, budapesti képviseleti irodáján keresztül, bankfiókká 2003-ban alakult. Az eltelt évtizedek során nemcsak Kína globális pénzügyi jelenlétének meghatározó szereplőjévé vált, hanem a magyar pénzügyi szektor egyik legfontosabb nemzetközi partnere is lett – ismertette az NGM.

Hozzátették, Magyarország a Bank of China mellett szoros együttműködést ápol más kiemelkedő kínai pénzintézetekkel, mint a China Construction Bank, a Kínai Export-Import Bank és a Kínai Fejlesztési Bank, erősítve ezzel régiós pénzügyi központként betöltött pozícióját. A pénzintézet elkötelezetten támogatja a kínai-magyar kapcsolatok további fejlesztését, különösen az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés és Magyarország keleti nyitási politikájának összehangolása révén.

A Bank of China évtizedek óta kulcsszereplő a Magyarországon működő kínai vállalkozások kiszolgálásában, valamint a kétoldalú kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok erősítésében. A 2017-ben aláírt stratégiai együttműködési megállapodás nyomán Magyarország – a közép- és kelet-európai régióban elsőként – jüan-alapú bankkártyát bocsátott ki a Bank of China közreműködésével. Kiemelték: Magyarország célja, hogy a régió meghatározó pénzügyi központjává váljon, valamint hídfőállást jelentsen a kínai pénzintézetek számára az európai pénzügyi piac irányába.

A bank vezetőivel folytatott tárgyalás keretében áttekintették a hongkongi piacon kibocsátható dimsum kötvények nyújtotta lehetőségeket. Kiemelt fontossággal bírnak a sikeres kötvénykibocsátások: Magyarország mind az off-shore (hongkongi), mind az on-shore (szárazföldi kínai) piacokon sikeres tranzakciókat hajtott végre, minden esetben a Bank of China közreműködésével. A Panda Kötvényprogram keretében 2017-ben Magyarország elsőként jelent meg szuverén kibocsátóként a kínai on-shore piacon, majd 2021-ben világelsőként zöld panda kötvényt bocsátott ki 1 milliárd kínai jüan értékben, amely a magyar állam valaha volt legkedvezőbb devizakötvénye lett – közölt az NGM.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)