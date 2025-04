Csehország lazított a korlátozásokon, de Magyarországgal szemben továbbra is érvényben maradt

Továbbra is tilos kecskét, szarvasmarhát és sertést behozni Magyarországról és Szlovákiából, az Ausztriát érintő korlátozást azonban kedden feloldották – közölte a cseh állategészségügyi kezelőség Prágában.

Ausztria esetében a korlátozás a Magyarországgal szomszédos Burgenland és Alsó-Ausztria tartományokat érintette. Tekintettel arra, hogy a megnevezett tartományokban eddig nem jelent meg a ragadós száj- és körömfájás a korlátozást a cseh hatóságok feloldották – ismertették.

Magyarország és Szlovákia esetében azonban a korlátozás továbbra is érvényben maradt, célja, hogy megakadályozza a ragadós száj- és körömfájás esetleges behurcolását cseh területre – írja az MTI.

A cseh hatóság közlése szerint a kedden érvénybe lépett új döntés értelmében azonban már lehetséges lesz Magyarországról és Szlovákiából az olyan nem hőkezelt állati termékek behozatala, amelyeket bizonyíthatóan még a járvány megjelenése előtt készítettek.

Magyarország esetében a március 3-a előtt készített termékekről van szó, Szlovákia esetében a március 20-a előttiekről.

E termékek behozatalához a magyar vagy a szlovák állategészségügyi hivatal bizonylatára is szükség van. A cseh–szlovák és a cseh–osztrák határátkelőkön továbbra is szigorúbb ellenőrzésre kell számítani, és folytatódik a 3,5 tonnánál nagyobb teherautók fertőtlenítése is.

