Oroszország miniszterelnöke kijelentette, hogy hatszor akkora volt a gazdasági növekedésük, mint az EU-é

2024-ben 4,1 százalékos volt a GDP növekedése Oroszországban, ami meghaladta a 2023. évi, 3,6 százalékos gazdasági növekedést is - közölte szerdán Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. A kormányfő azt is hozzátette, hogy az utóbbi két évben Oroszország gazdasága közel hatszor akkora ütemben növekedett, mint az Európai Unióé. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szintén elismerte, hogy nőtt az orosz gazdaság, bár az ő adataik szerint kisebb mértékben – és vannak olyan tényezők is, amelyek arra mutatnak, hogy a következő években már nem lesznek ennyire jók az orosz számok.