Kína viszontvámokkal vág vissza az új amerikai importvámokra

Válaszul az amerikai kormány kínai importtermékeire kivetett egyoldalú vámokra, Kína február 10-től viszontvámokat vet ki az Egyesült Államokból származó egyes importárukra – közölte a kínai pénzügyminisztérium kedden.

„Az amerikai kormány február 1-jétől egyoldalúan 10 százalékos vámot vetett ki a Kínából érkező összes importárura súlyosan megsértve a Kereskedelmi Világszervezet szabályait, ezért Kína február 10-től viszontvámokat vet ki egyes, az Egyesült Államokból importált árukra” – közölte a minisztérium hivatalos weboldalán.

A minisztérium tájékoztatása szerint Kína a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki a szénre és a cseppfolyósított földgázra, valamint további 10 százalékos vámmal terheli az Egyesült Államokból érkező nyersolajat, mezőgazdasági gépeket, gépkocsikat és kisteherautókat.

A kínai kereskedelmi minisztérium és vámhivatal kedden közölte azt is, hogy monopóliumellenes vizsgálatot indít az amerikai Alphabet Inc., a Google anyavállalatával szemben, valamint a „megbízhatatlan szervezetek” listájára vette fel a szintén amerikai PVH Corp-ot és az Illumina biotechnológiai vállalatot is.

„A két szervezet megsértette a szokásos piaci kereskedelmi elveket, megszüntette a kínai vállalatokkal folytatott rendszeres kereskedelmet, és diszkriminatív intézkedéseket fogadott el a kínai vállalatokkal szemben, így súlyosan sértette törvényes jogaikat és érdekeiket” – fogalmaztak.

A közlemény szerint emellett az ország nemzetbiztonsági érdekeinek védelmében exportellenőrzést vezet be a volfrám, tellúr, ruténium és molibdén tartalmú termékekre is.

A kereskedelmi minisztérium nyilatkozatában azt is megemlítette, hogy Kína jogainak és érdekeinek védelme érdekében panaszt nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) is, mert elmondásuk szerint az újonnan kivetett amerikai vámok súlyosan megsértik a WTO szabályait – fogalmaztak.

„Ez a felháborító cselekedet az egyoldalúságra és a kereskedelmi protekcionizmusra jellemző. Kína készen áll arra, hogy a WTO tagországokkal együtt kezelje a kihívásokat, és sürgetjük az amerikai felet, hogy hozza helyre hibáit” – hangsúlyozták.

Kína vasárnap határozottan elutasította az Egyesült Államok döntését, hogy a Kínából származó árukra február 1-től további 10 százalékos vámot vet ki, aminek indokaként Donald Trump amerikai elnök a kelet-ázsiai ország elégtelen hatósági fellépését említette a kábítószer, a fentanil előállítása ellen.

„Donald Trump amerikai elnök egyoldalú lépése súlyosan sérti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, ezzel nemcsak a saját problémáját nem oldja meg, hanem megzavarja a két ország közötti normális gazdasági és kereskedelmi együttműködést is” – közölte a minisztérium szóvivője.

Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2024. szeptember 29-én (Fotó: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares)