Mandiner: Belgium elvenné a vétójogot Magyarországtól, próbálják eltüntetni a háború útjából az utolsó akadályt

Végképp leszámolna Belgium Magyarországgal a békepárti álláspontja miatt az Európai Unióban. A Mandiner beszámolója szerint most próbálják eltüntetni a háború útjából az utolsó akadályt. A brüsszeli Politico arról írt, hogy a hetes cikk szerinti eljárás alkalmazásával Belgium felfüggesztené Magyarország szavazati jogát az uniós döntéshozatalban, mert Budapest nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállításokhoz. Vagyis a Mandiner szerint a háborúellenes magyar kormánytól elvennék a vétójogot. A kormány szerint a magyar választóktól erős döntés kell június 9-én, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból.

„Könnyen elképzelhető, hogy a Patriot rendszereket most már a Harkivi térségben, Oroszország felett is bevetheti Ukrajna” – közölte a német hadsereg tábornoka. Christian Freudig, aki a német Ukrajna Helyzetelemző Központ vezetője, arról is beszélt: péntek óta egyértelművé vált, hogy Ukrajna,ha korlátozott mértékben is, de német fegyvereket is bevethet Oroszország területén lévő célpontok ellen. Majd hozzátette: minden felelősség Ukrajnáé.

Németország engedett szövetségesei nyomásának, és az amerikai állásponthoz csatlakozott, amikor engedélyezte, hogy német fegyvereket vessenek be Oroszország területén – erről írt a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett: korábban ez elképzelhetetlen lett volna, és ezzel a lépéssel alapvető irányváltás történt az orosz–ukrán háború kapcsán.

Amerika is szabad utat enged Ukrajnának az Oroszország elleni támadásban. Antony Blinken amerikai külügyminiszter ugyanis néhány napja azt sugallta, hogy Joe Biden elnök jelentős politikai váltásra készül, és engedélyt ad Ukrajnának, hogy az amerikai fegyverekkel támadjon Oroszország területén, ahogyan azt ukrán és európai vezetők hetek óta sürgetik – hangzott el az M1 Híradójában.

„Az elmúlt hetekben Ukrajna megkeresett minket, és engedélyt kért, hogy használhassa azokat a fegyvereket, amelyeket mi biztosítunk. Többek között az orosz erők ellen, amelyek a határ orosz oldalán tömörülnek, majd Ukrajnába támadnak. Ez a kérés egyenesen Joe Biden elnökhöz ment. És ő jóváhagyta a fegyvereink használatát erre a célra” – mondta Antony Blinken.

Korábban Nagy-Britannia és később mások mellett Franciaország is engedélyezte, hogy az általuk küldött fegyverekkel Ukrajna Oroszország területén lévő célpontokat támadjon.

Ráadásul napirenden van, hogy nyugati katonák menjenek Ukrajnába, sőt már megszületett a döntés arról is, hogy francia kiképzőket küldenek a háborúba.

A NATO-országok képviselőinek, különösen Európában, különösen a kis országok vezetőinek, tisztában kell lenniük azzal, hogy mivel játszanak – közölte néhány napja Vlagyimir Putyin. Vagyis az orosz elnök ismét jelezte: a nyugati beavatkozást egy világháború követheti. Sőt, az orosz vezérkar is figyelmeztette a Nyugatot, hogy világháborút kockáztat, amikor Ukrajnába katonákat küld, esetleg fegyvereivel Oroszország területére lőnek.

„Az európai emberek nem akarnak háborút, a nyugati politikusok nyilatkozatai pedig félelemet keltenek” – erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt a Kossuth Rádióban. Lajkó Fanni kiemelte: a háborúpárti nyilatkozatok, a fenyegetőzés és a meggondolatlan döntések könnyen a háború tovább terjedéséhez vezethetnek.

„Amióta elindult ennek a háborús pszichózisnak a folyamata, amit talán Macronnak a kijelentéstől datálhatunk idén februártól, azóta ezek a háborús narratívák egyre inkább terjedtek, egyre több és több ötlet merült fel. És ennek az a természetes folyamata, hogy kampánytémává válik, és azt hiszem, hogy az európai közbeszédben ez a meghatározó kérdés: háború vagy béke legyen” – mondta.

Közben Brüsszel tovább rohan a háború felé, és a háborúpárti bürokraták most megpróbálják eltüntetni a háború útjából az utolsó akadályt is.

A Politico írt arról, hogy Brüsszelben egyre nagyobb a feszültség Magyarország békepárti álláspontja miatt, és a soros elnökséget betöltő Belgium el akarja némítani Magyarországot. A lapnak nyilatkozó belga külügyminiszter ugyanis azt szorgalmazza, hogy indítsák el a 7. cikkely alapján az eljárást Magyarország ellen és fosszák meg szavazati jogától.

Kiemelt kép: Harkiv, 2022. július 29.Ukrán katonák amerikai gyártmányú 155 mm-es M777-es ágyúval lövik az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Harkiv térségében 2022. július 28-án. (Forrás: MTI/EPA/Szergej Kozlov)