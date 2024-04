A BYD példája nyomán egyre több kínai autógyártó telepít üzemeket Európába

Az elkövetkező években jelentősen fellendül a kínai autógyártók üzemépítési aktivitása Európában a világ legnagyobb autóipari alkatrész- és berendezés-beszállítója, a Bosch szerint.

Az első fecskék már meg is jelentek: a kínai BYD Magyarországon létesít üzemet, a Leapmotor pedig az Opel anyavállalatával, a francia-olasz Stellantisszal kötött szerződés keretében a lengyelországi Tichy üzem kapacitását fogja hasznosítani. A kínai Chery a spanyol EV Motorsszal közösen fog autókat gyártani a Nissan egykori barcelonai üzemében.

Stefan Hartung, a Bosch vezérigazgatója elmondta, hogy cége számára

az importról a helyi gyártásra átálló kínai cégek jó üzletet jelentenek mind alkatrész-beszállítóként, mind pedig üzemépítő-kivitelezőként.

A német autóipar túlzott kínai függőségét kifogásoló kritikákról szólva Hartung kifejtette: Kína mind Németország, mind egész Európa számára nagyon fontos felvevőpiacot jelent. „A kölcsönös függőség egyáltalán nem rossz dolog” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „az egyoldalú függőség persze nem kedvező dolog, de az ellene való fellépésnek sem lenne szabad gazdasági elszigetelődéshez vezetnie”.

A Bosch nagy lehetőségeket lát India, a világ harmadik legnagyobb autópiacán aktív gyártók esetében is. Markus Heyn, a Bosch Mobility autóipari beszállítói üzletágának a vezetője szerint az indiai gyártóknál meredek növekedésre lehet számítani nemcsak az ott elterjedt kisautók, de a magasabb árfekvésű kategóriák esetében is. „A kínai gyártókhoz hasonlóan az indiai gyártók piaci részesedése is növekszik” – mutatott rá Heyn.

