IMF: Visszaeshet idén a német gazdaság

Kismértékben, 0,1 százalékkal csökkenhet a német gazdaság idei teljesítménye az energiaársokk és a szigorodó pénzügyi feltételek miatt – áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfői közleményében.

Az IMF szerint 2024-ben és 2025-ben a német hazai össztermék (GDP) már mérsékelten nőhet, ahogy lassan megszűnnek a monetáris szigorítás késleltetett hatásai, illetve a gazdaság alkalmazkodik a magas energiaárakhoz. Az IMF szerint a német gazdaság ellenállóképességéről tett tanúbizonyságot az orosz gázellátás tavalyi leállítása után, elkerülve a széles körű energiahiányra vonatkozó forgatókönyveket. Mindazonáltal az energiaársokk káros hatásai és a szigorodó pénzügyi feltételek olyan helyzetet teremtettek, hogy a gazdaság recesszióba billent.

Az infláció is megugrott az energia jelentős drágulása hatására, tetézve a globális koronavírus-járvánnyal kapcsolatban fellépő ellátási szűk keresztmetszetek kedvezőtlen hatásait, de most már csökken az infláció, ahogy ezeknek a tényezőknek a kedvezőtlen hatásai is kezdenek enyhülni. Németország pénzügyi rendszere továbbra is jól tőkésített és összességében likvid – áll az IMF jelentésében.

A német GDP az idei első negyedévben 0,3 százalékkal csökkent a tavalyi utolsó negyedévhez képest, amikor 0,5 százalékos volt a csökkenés mértéke.

