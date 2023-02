A háború miatt veszteséggel zárta a tavalyi évet a Renault

A Renault a tavalyi évet 700 millió euró veszteséggel zárta. 2021-ben a vállalat nyeresége még 967 millió euró volt, azonban az oroszországi tevékenységének feladása egyszeri terheket okozott, amelyek miatt nagy veszteséggel zárta a 2022-es évet. A csoport 2,3 milliárd eurós veszteséget írt le oroszországi érdekeltségeire.

az értékesítési volumen éves szinten 5,9 százalékkal csökkent.

We exceeded our 2022 FY financial outlook ahead of initial targets and market expectations:

• Significant improvement in profitability: 5.6% operating margin

• Record free cash flow generation: €2.1bn

• Return to net cash financial position at +€549m pic.twitter.com/MIcudY44KL

— Renault Group (@renaultgroup) February 16, 2023