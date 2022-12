Ennyivel csökkent az amerikai milliárdosok vagyona 2022-ben

A pénzügyi magazin összesítése szerint az év vesztese Elon Musk, akinek cégeiben megtestesülő vagyona 115 milliárd dollárral zsugorodott, jórészt a tőzsdei árfolyamok csökkenése miatt. A Tesla, a SpaceX és két hónapja a Twitter tulajdonosa elveszítette a világ leggazdagabb embere pozíciót, de 139 milliárd dolláros vagyonával változatlanul a leggazdagabb amerikai.

Az amerikai milliárdosok listáján második helyen szereplő Jeff Bezos, az Amazon internetes kereskedőcég alapító-elnöke 80 milliárd dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni az idén, és a december 27-i adatok szerint vagyona 106 milliárd dollár volt.

It’s been a bad year to be a billionaire–and not just for those who blew up their businesses or got themselves arrested. https://t.co/2V8AdVT3X1 pic.twitter.com/VOTmjj7Qyb

— Forbes (@Forbes) December 26, 2022