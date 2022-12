„Igazi innováció a világ leghosszabb tenger alatti villamosenergia-vezetékének megépítése" – mutatjuk, mit kell tudni a beruházásról

A világon egyedülálló infrastrukturális beruházásról írtak alá megállapodást négy ország, Azerbajdzsán, Georgia, Románia és Magyarország vezetői szombaton Bukarestben. A Fekete-tenger alatt húzódó több mint 1000 kilométeres vezeték az Azerbajdzsánban és Georgiában előállított zöld áramot fogja Közép-Európába, így Romániába és Magyarországra szállítani – számolt be az M1 Híradója.

Térkép arról a tengeralatti villamosvezetékről, amely Azerbajdzsánból kiindulva, Georgián és Románián keresztül szállít majd úgynevezett zöld áramot Magyarországra. Az elektromos vezeték kiépítéséről szóló szerződést Bukarestben, a Cotroceni-palotában írták alá 2022. december 17-én.

Azért van óriási jelentősége az energiavezetéknek, mert ez lesz a világ leghosszabb tengeralatti áramvezetéke, és az építésében Magyarország is részt vesz.

A vezeték Azerbajdzsán és Georgia után éri el a Fekete-tengert, csak a tenger alatti rész 1195 kilométer hosszú lesz. Az elektromos kábelek mellett egy óriási optikai kábel is helyet kap benne, amely adatátvitelre alkalmas.

A vezeték a tenger után éri el a vezeték Romániát, utána pedig Magyarországot.

Kapcsolódó tartalom

A rendszer a négy ország közös fejlesztése, és 2026-ra vagy 2027-re készülhet el.

Energiaügyi elemzők szerint a vezetéknek azért is óriási a jelentősége, mert a szankciók és a háború miatt olyan energiaválság alakult ki, amely arra ösztönzi az országokat, hogy új útvonalakat és új energiaforrásokat keressenek.

Másfél éve adták át a Magyarország és Szlovákia villamosenergia-rendszereit összekötő új, 400 kV-os határkeresztező távvezeték rendszert. A Gönyű és az országhatár közötti, 1750 méteres vezetékszakasz jelentősen növeli az érintett térségek ellátásbiztonságát.

A több mint 4 milliárd forintos – egyébként nagyon fontos – beruházás eltörpül ahhoz az energetikai fejlesztéshez képest, amely Azerbajdzsán, Georgia, Románia és Magyarország együttműködésével jön létre várhatóan 2026-2027 körül.

Szijjártó Péter nyáron jelentette be, miután tárgyalt azeri kollégájával, hogy áramot vásárolunk majd Azerbajdzsántól. A külügyminiszter, mint mondta, remek kezdeményezést vázoltak fel neki, így gyorsan megállapodásra is jutottak. Magyarország csatlakozott a beruházáshoz, aminek azért is volt, illetve van jelentősége, mert ahhoz, hogy a projekt uniós támogatást kapjon, legalább két tagországnak kell részt vennie benne.

A nagyszabású beruházást tovább erősítette, hogy ősszel Orbán Viktor találkozott Georgia miniszterelnökével Budapesten, ahol az Európát sújtó energiaválság megoldásáról volt szó. Szakértők szerint az új villamosenergia-hálózat megépítése egész Európának érdeke. Ezt hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke is szombaton, miután a 4 ország aláírta a beruházásról szóló megállapodást.

„Ez majd összeköt minket, a Fekete-tenger mindkét oldalán, és azon túl a Kaszpi-tenger régiójában élőket mind a digitális kommunikáció, mind az energia terén. Segít majd megerősíteni az energiaellátásunk biztonságát, ami elhozza a megújuló forrásból származó energiát az Európai Unióba Románián és Magyarországon keresztül ” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Európának szüksége van új energiaszállítási útvonalakra, és az új forrásokra

– ezt a Századvég szakértője mondta az M1-en. Hortay Olivér szerint ennek a törekvésnek az egyik mérföldköve az az energetikai együttműködés, amit ma írtak alá, hiszen ezzel nő Magyarország energiapiaci mozgástere.

„Az elsődleges törekvés az az energiaszuverenitás megteremtése, hogy elegendő energiát állítsunk elő magunk, de mivel Magyarország kis ország és nincs sok szénhidrogén készlete, ezért számos energiahordozóból importra szorul. A második szintű törekvésnek tehát annak kell lennie, hogy ezt a lehető legtöbb helyről, a lehető legtöbb útvonalon keresztül szerezzük be. És ennek a törekvésnek egy fontos mérföldkövét jelenti a mostani aláírás” – magyarázta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágvezetője.

Energiaügyi elemzők szerint az új villamosenergia-vezeték megépítése nagy hozzájárulást jelentene energiaellátásunk biztosításához, hiszen egy teljesen új energiaforrásról lenne szó, másrészt pedig még közelebb vinné Magyarországot a karbonsemlegességi cél eléréséhez.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök aláírja az Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül Magyarországra áramot szállító villamosenergia-hálózatról szóló szerződést Bukarestben, a Cotroceni-palotában 2022. december 17-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)