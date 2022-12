Hétfőn életbe lép az olajszankció, ami tovább mélyíti az energiaválságot

Az európai energiaválságot tovább mélyíti, hogy két nap múlva, hétfőn életbe lép az orosz kőolajra vonatkozó szankció. Magyarország ugyan mentességet kapott, vagyis ide továbbra is jöhet az orosz olaj, de a szankció hatásai Magyarországon is megjelennek majd. Szakértők szerint várhatóan megugrik a nyersanyag ára a világpiacon, ami tovább növeli majd a szankciós inflációt Európában, a recesszió pedig tovább mélyül majd az Európai Unióban – számolt be róla az M1 Híradója.

Hétfőn lép életbe a még nyár elején elfogadott 6. szankciós csomag, ami megtiltja a nyersolaj és egyes kőolajtermékek behozatalát Oroszországból az Európai Unióba. Átmeneti kivételt biztosítanak a csővezetéken érkező kőolaj esetében azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más lehetőségekkel. Így Magyarország, Szlovákia és Csehország is mentesül a szankció alól. Oroszország őrült tempóban szállít olajat Európába – írta nemrég az OilPrices energetikai portál. Az elemzésből kiderül, hogy a közelgő szankciók hatására az orosz tengeri kőolajexport öthavi csúcsra – napi 3,6 millió hordóra – ugrott, elérve a 6. szankciós csomag bejelentése előtti szintet. Vagyis, az Oroszország elleni szankciókat teljes mellszélességgel támogató országok az utolsó perceket is kihasználják arra, hogy az embargó életbe lépése előtt annyi nyersanyagot vásároljanak a Kremltől, amennyit csak tudnak. Így nem meglepő, hogy az orosz exportbevételek az egekbe emelkedtek, egy hét alatt elérték a 149 millió dollárt. „Ez meg fogja nehezíteni az európai gazdaság működését” – erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth rádióban hétfőtől életbe lépő olajstoppal kapcsolatban. Orbán Viktor kiemelte: Magyarországnak sikerült elérnie, hogy felmentést kapjon a szankciós tiltás alól. „Ezért Magyarország hozhat be Oroszországból olajat, tehát attól nem kell tartanunk, hogy ellátási hiány lépne fel. Tehát nekünk jogunk van, ahhoz hogy hozzájussunk az ország működtetéséhez szükséges olajhoz. A probléma az ár. A szankciók árfelhajtó hatása alól azonban Magyarország sem tudja magát kivonni és ezért várjuk, hogy december 5-én az árakra milyen hatást gyakorol a szankciók hatályba lépése” – mondta a kormányfő. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Tragikus volna, ha a gázra és a nukleáris energiára is kiterjesztenék a szankciókat Magyarországra nézve tragikus következményekkel járna, ha az Európai Unió kiterjesztené az Oroszország elleni szankciókat a gázra és a nukleáris energiára, ezért mentesítést kell kapnunk egy ilyen döntés alól – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Az olajembargó tehát hétfőn lép életbe, aminek azért is van jelentősége, mert aznap az orosz miniszterelnök-helyettes találkozik Szaúd-Arábia energiaügyi miniszterével, és szakértők szerint könnyen előfordulhat, hogy a két állam – aztán később a nagyobb olajkitermelő országok is – összehangolják stratégiájukat az olajkitermeléssel, illetve szállításokkal kapcsolatban. Az energiajogász az M1-en azt mondta: az olajembargó és leginkább az olajársapka egyre nehezebb helyzetbe hozhatja az Európai Uniót. „Felmondhatóvá válnak a szerződések a szállítási szerződések jogilag, ha pedig olyan az ársapka összege, akkor – bár a tagállamok között nagy vita van az összegről – akkor pedig nyilvánvaló következménye lesz, hogy nem kínálják a portékájukat Európába ezek a szállítók” – mondta Tóth Máté. Ha ez bekövetkezik, mélyütést jelent az európai gazdaságra, tovább mélyül a recesszió, tovább növekszik a szankciós infláció. Kapcsolódó tartalom Az EU bűncselekménnyé nyilvánítaná az uniós szankciók megsértését A javaslatot most az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő tanács fogja megvitatni rendes jogalkotási eljárás keretében.