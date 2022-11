Kína új intézkedéseket vezetett be az ingatlanszektor támogatására

A kínai hatóságok nagyszabású tervet mutattak be az ingatlanszektor megsegítésére, ami egyebek között olyan intézkedést tartalmaz, mint a fejlesztők likviditási problémáinak rendezése és az ingatlanvásárlási előleggel kapcsolatos követelmények enyhítése – közölte a Bloomberg hírügynökség.

Az új intézkedéscsomag az ingatlanszektor fenntartható és stabil fejlődését célozza – mondta a kínai jegybank statisztikai és elemzési osztályának volt vezetője. Szerinte a lépéssekkel a kormány „puha landolást” biztosít az ingatlanszektornak.

A szakértő szerint bár az új intézkedések nem biztos, hogy olyan hatékonyak, mint a korábbiak, az egészen biztos, hogy jót tesznek a piaci bizalom helyreállításának. Az állami támogatás lehetővé teszi például a fejlesztők számára, hogy stabilizálják működésüket, és biztosítsák, hogy az ingatlanszektor többé ne gyakoroljon nyomást a gazdaságra.

Az ingatlanpiac megerősítését célzó kormányzati intézkedések hírére drágultak a kínai építőipari ágazat cégeinek részvényei, így például a Country Garden Holdings Co. papírja 45,98 százalékkal, a Country Garden Services Holdings Co. részvénye 26,7 százalékkal, a Longfor Group Holdings Ltd részvénye pedig 22,27 százalékkal drágult.

A kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Mark R. Cristino