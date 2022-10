Újabb tüntetés volt Németországban az emelkedő megélhetési költségek miatt

A megélhetési költségek drasztikus emelkedése miatt tüntettek az emberek szombaton Berlinben. A tiltakozáson csaknem tízezren vettek részt. Volt, aki azt mondta, hogy egy ideje már átjár Lengyelországba vásárolni, mert ott feleannyiba kerül minden, mint Németországban. A tüntetők szerint a kormány elhibázott döntései miatt kerülnek a háztartások és az önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe – számolt be az M1 Híradó.

Tüntetés volt Berlinben a megélhetési költségek drasztikus emelkedése miatt

Újabb tüntetés volt Németországban a megnövekedett élelmiszer- és energiaárak miatt. A demonstrálók Berlinben a Reichstag épülete előtt gyülekeztek, majd végigvonultak a belvároson. Voltak, akik szerint a középosztály egyre jobban elszegényedik. Mások arra panaszkodtak, hogy az embereket arra kényszerítik, hogy az otthonaikban fagyoskodjanak.

„Az árak a három-négyszeresükre ugrottak. A megélhetési költségek, az üzemanyag, minden sokkal drágább lett. Ezért tüntetünk a kormány ellen” – fogalmazott egy demonstráló férfi.

Kapcsolódó tartalom

A rendőrség által mintegy 8-10 ezer fősre becsült demonstrációt az ellenzéki AfD szervezte. Bírálták a szövetségi kormányt, amiért szerintük a politikája nem a polgárok érdekeit szolgálja. Azt is hangoztatták, hogy a német érdekek az elsők, nem a gazdasági háború – utalva ezzel az orosz gázt sújtó embargóra.

„Nem adjuk fel az Északi Áramlatot csak azért, mert politikailag nem kívánatos. Sőt, követeljük: javítsák meg, nyissák meg, és tegyék biztonságossá az Északi Áramlat 1-et és 2-t” – mondta Tino Chrupalla az AfD parlamenti frakcióvezetője.

A kedvező árú orosz gázt más, jóval drágább alternatívákkal kell ugyanis helyettesíteni. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy szeptemberben 10 százalékos volt az infláció, ami több mint 70 éves rekordot döntött meg, utoljára 1951-ben volt ilyen mértékű.

Ezért újabb tüntetések várhatók Németország-szerte. Közben a kormány által kijelölt szakértői testület gőzerővel dolgozik a nemrég bejelentett tehermentesítő csomag részletein.

„Alapeleme lesz a gáz árfék, ugyanakkor többen herkulesi feladatnak nevezik ennek a feltételrendszerének a kidolgozását. Valóban, a Verdi, a második legnagyobb szakszervezet vezetője jelentette ki azt, hogy 20 százalékos energiamegtakarítást várnak el a lakosságtól, közben a régi épületekben élőktől gyakorlatilag ezt nem lehet elvárni, ők ezt nem tudják teljesíteni. Ő tett javaslatot arra, hogy egy alapfelhasználást kellene bevezetni és a tavalyi árakat elrendelni” – fejtette ki az M1 tudósítója.

A háztartások egyre nagyobb része szorulna rá a segítségre. Egy berlini háziasszony például egy ideje már Lengyelországba jár vásárolni. Ő azt mondja, ott szerzi be egyebek mellett a főzéshez a fagyasztott zöldséget, a lisztet, az olajat és a száraztésztát, mert ott feleannyiba kerül, mint Németországban. Úgy fogalmazott: drámai módon romlott az életszínvonal a folyamatosan növekvő élelmiszer- és rezsiárak miatt.

„Sokkal drágább lett az áram is. Nincs gázunk, olajjal fűtünk, de annak is megnőtt az ára. Korábban is mindig nagy gondot fordítottam arra, hogy miképp bánjak a pénzzel, de tudtam menedzselni. Most álmatlan éjszakákat okoz a kialakult helyzet. Állandóan segítséget kell kérnünk” – panaszkodott egy berlini lakos.

Kapcsolódó tartalom

A német gazdaságkutatók friss felmérései szerint például a vendéglátásban 87, a szállodaiparban pedig 62 százalékos áremelkedés várható – kérdés, hogy a lakosság meddig tudja tartani a lépést a növekvő árakkal.

Németország több nagyvárosában már lekapcsolták a közvilágítást, és az is felmerült, hogy az adventi időszakban a karácsonyi vásárok díszkivilágítását sem finanszírozzák az önkormányzatok.

Kiemelt kép: A német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt felhívására tüntetnek az energiabiztonságért és az infláció ellen a parlament berlini épülete, a Reichstag előtt (Fotó: MTI/AP/DPA/Christoph Soeder)