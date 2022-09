Az IMF az adócsökkentési tervek újragondolására szólította fel a brit kormányt

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) élesen támadja az Egyesült Királyság adócsökkentési terveit, melyek hétfőn történelmi mélypontra taszították az angol fontot. A szervezet felszólította Liz Truss kormányát, hogy gondolja újra az egyenlőtlenségeket erősítő intézkedéseket – írja a The Guardian.

Az átfogó adócsökkentésről szóló pénzügyi stratégia ellenséges fogadtatásra talált a szakértői csoportokban, és néhány toryképviselőt is megdöbbentett, most pedig az IMF is élesen bírálta a tervezetet.

Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszter pénteken bejelentette a „minibüdzsét”, amelyben 45 pennyről 40-re csökkenti a legfelső adókulcsót, illetve jövő év áprilisától az alapadó egy pennyvel való csökkentését ígéri. Elmondta, hogy a társasági adót 19 százalékon tartaná, ezzel elvetve a tervezett 25 százalékra emelést. A társadalombiztosítási járulék nemrégiben történt emelését is visszafordítaná. Ezek

az intézkedések közel 50 milliárd fontos (kb. 23 ezer milliárd forintos) költséget jelentenének, amelyek az Egyesült Királyság adóssághalmához adnának hozzá.

A washingtoni székhelyű alap a kritikájában azt mondta, hogy Kwasi Kwarteng „minibüdzséje” alááshatja a Bank of England erőfeszítéseit abban, hogy kezelje az elszabadult inflációt.

A bírálatban elhangzott: a Kwarteng által november 23-ra tervezett nyilatkozat „lehetőséget nyújt az Egyesült Királyság kormánya számára, hogy mérlegelje a célzottabb támogatás nyújtásának módjait, és újraértékelje az adóintézkedéseket, különösen azokat, amelyek a magasabb jövedelműeket szolgálják”.

Liz Truss kormányát a megrovás a közel 50 milliárd font értékű finanszírozás nélküli adócsökkentés miatt kialakuló egyre erősödő nemzetközi ellenértések közepette érte. Az IMF közbelépését gyorsan követte a Moody’s hitelminősítő intézet éles bírálata. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy

„az Egyesült Államok nagyon szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket”.

A Moody’s a globális pénzügyi piacok egyik legbefolyásosabb bírálója, amely a nagybefektetők nevében minősíti a kormányok és a vállalatok hitelképességét. A vállalat úgy fogalmazott: az Egyesült Királyság „nagymértékű finanszírozás nélküli adócsökkentései leminősítő hatásúak”.

„A kormány költségvetési stratégiájának hitelességével kapcsolatos piaci aggodalmakból eredő bizalmi sokk, amely strukturálisan magasabb finanszírozási költségeket eredményez, tartósabban gyengítheti az Egyesült Királyság adósságállományának megfizethetőségét” – jelentette ki a Moody’s.

Larry Summers, az Egyesült Államok volt pénzügyminisztere szerint egy ilyen figyelmeztetés az IMF-től inkább egy feltörekvő piacgazdaság esetében lenne megszokott, semmint egy olyan ország esetében mint Nagy-Britannia. A BBC Newsnight című műsorában úgy fogalmazott: „Még nagyon korai, a dolgok változhatnak, és a közgazdaságtan nem egy egzakt tudomány, de azt mondanám, hogy ez most úgy néz ki, mintha számos ki nem kényszerített hiba történt volna.”

Summers korábban egyébként azt mondta, meglepődött, hogy az IMF nem avatkozott be már pénteken a „minibüdzsé” bejelentésekor.

Említésre méltó, hogy az IMF ritkán avatkozik be a brit ügyekbe, mivel az Egyesült Királyság a szervezet egyik legnagyobb részvényese, emellett pedig nagy befolyása van a világgazdaságban.

Az IMF arra figyelmeztette az országokat, hogy kerüljék az általános mentőcsomagokat az energiaársokk közepette. Azzal érvelt, hogy a legszegényebb háztartásokat kell megvédeni a magasabb energiaszámláktól és az emelkedő inflációból eredő többletköltségektől, hogy korlátozzák az államhitelekre gyakorolt hatást.

„Tekintettel a sok országban, köztük az Egyesült Királyságban tapasztalható megnövekedett inflációs nyomásra, ebben a helyzetben nem ajánlunk nagy és nem célzott költségvetési csomagokat, mivel fontos, hogy a költségvetési politika ne a monetáris politikával ellentétesen működjön” – mondta a szóvivő az IMF első nyilvános reakciójában.

Néhány nappal a „minibüdzsé” bejelentését követően hétfőn az angol font történelmi mélypontra került az amerikai dollárral szemben.

