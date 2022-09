Kilőtt az áram ára, Ursula von der Leyen reformot sürget

Működésképtelenné vált az európai árampiac, meg kell reformálni – így látja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Jelenleg az áram ára nagyon szorosan együtt mozog a gáz árával, és ez brutális drágulást okoz az árampiacon is. Több észak-európai ország abban reménykedik, hogy a szélenergia segítségével meg lehet szabadulni az orosz energiafüggőségtől. Ám a német példa nem ezt mutatja – számolt be az M1 Híradó.

Vadonatúj szélturbinák forognak a hollandiai Zeewolde határában. A turbinákat a falu lakosai vették és üzemeltetik közösen. Az áram árát viszont nem ez határozza meg. A cégek – így a gazdálkodók is – azt a piaci árat fizetik, amelyet az európai áramtőzsde alakít ki. Mint minden tőzsdén itt is a kereslet és a kínálat alakítja az árakat – elvben.

A valóság ennél bonyolultabb.

Az árat egy algoritmus határozza meg, amely rangsorolja a vevők és az eladók ajánlatait.

Ahol a keresleti és kínálati árak aktuális görbéje metszi egymást, ott lesz az aktuális ár. Az erőművek jelentős része ennél sokkal olcsóbban is tudna termelni, és – természetesen – a vevők nagy része is olcsóbban szeretne venni, de a rendszert úgy alakították ki, hogy azok a gáz- és olajerőművek is ki tudják termelni a költségeiket, amelyek békeidőben is sokkal drágábban termelnek, mint az atomerőművek.

Csakhogy az elmúlt néhány hónapban a földgáz ára sokszorosára emelkedett, így a gázból előállított áramé is. Ez pedig annak ellenére emelte sokszorosára az elektromos áram árát, hogy az atom-, víz- vagy naperőművek költségei egyáltalán nem emelkedtek.

„A múlt héten az áram ára elérte a 700 eurós megwattóránkénti árat. Ez már egyértelműen a piaci árképzés hibája. Ezt már senki nem tudja megfizetni, és teljesen elszakadt az előállítási ártól”

– indokolta Petr Fiala cseh kormányfő, az unió soros elnöke, hogy miért hívják össze az energiaügyi miniszterek rendkívüli tanácskozását.

Az árampiac megreformálásának kérdése uralta a balti országok csúcstalálkozóját is kedden Dániában. Az elmúlt időben ugyanis az északi és balti országokat kiszolgáló NordPool tőzsde is a működésképtelenség jegyeit mutatta.

A kis balti országok kénytelenek voltak csillagászati összegeket kifizetni az áramért, holott annak jelentős részét norvég és svéd vízerőművek adják.

A tanácskozáson az Európai Bizottság elnöke kénytelen volt elismerni, az európai árampiac működésképtelen.

„Elkerülhetetlennek látszik, hogy a fosszilis energiahordozókat kivezessék az áramtermelésből, amelynek így hosszú távon a megújulókra és az atomenergiára kell alapulnia” – fogalmazott Ursula von der Leyen.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)