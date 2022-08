Cseh miniszter: Az volna a helyénvaló, ha a háztartások is szolidárisak lennének

Csehország gáztartalékai 11 hónapra elegendők, ha a tél a korábbi évek átlagának megfelelő lesz. Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszter azzal számol, hogy a gázfogyasztást a korábbi évek átlagához viszonyítva 15 százalékkal csökkenteni kell majd, ahogy azt az Európai Unió előírta. Az ipari és kereskedelmi minisztérium szerint szükség lehet a cseh lakossági gázfogyasztás korlátozására.

A cseh pénzügyminisztérium elképzelhetőnek tartja, hogy Csehországnak a következő 11 hónapban nem lesznek gondjai a gázellátással. Ha azonban kemény lesz az idei tél, akkor tavasszal már elfogyhatnak az ország gáztartalékai, de egyelőre senki sem tartja drámainak a helyzetet a cseheknél – olvasható az Infostart.hu-n.

ha a következő időszakban mégis gázhiány alakulna ki az országban, az azzal járna, hogy a cseh GDP az idén csak 3-4 százalékkal, jövőre pedig mintegy 4,5 százalékkal emelkedne, ami alacsonyabb, mint a jelenlegi előrejelzések.

Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszter azzal számol, hogy rövidesen megtelnek a csehországi gáztárolók. Másfelől Hollandiából annyi cseppfolyós gázra számíthatnak, amennyi nagyjából az éves cseh fogyasztás egyharmadát képes fedezni.

Mindennek némileg ellentmond Jozef Síkela ipari és kereskedelmi miniszter múlt heti nyilatkozata, amelyben nem zárta ki, hogy ha a következő hónapokban problémák lépnek fel, akkor korlátozni kell a lakossági gázfogyasztást is. A tárcavezető szerint nem igazak azok a híresztelések, amelyek szerint gázhiány esetén a kormány az ipar számára kedvező döntéseket hozna a háztartásokkal szemben. Síkela elmondta, hogy a kabinet gázhiány esetén nem fogja előnyben részesíteni az ipart a háztartások ellátásával szemben, de kialakulhat olyan helyzet, amelyben szükség lesz a lakossági szolidaritásra, vagyis a háztartások fogyasztásának korlátozására is.

A cseh kormány intézkedéseket készít elő a háztartások megsegítésére a rendkívüli módon megemelkedett áramárak miatt. Takarékos tarifarendszert vezetnek be, a háztartások villanyszámláinak támogatására pedig 10 milliárd koronát (mintegy 165,5 milliárd forintot) fordít az állam.

Az ipari és kereskedelmi miniszter szerint olyan helyzet is kialakulhat az európai piacon, hogy teljesen elfogy minden gáztartalék, ezért erre az eshetőségre is fel kell készülni. „Ilyen esetben kénytelenek leszünk korlátozásokhoz folyamodni: az volna a helyénvaló, ha az úgynevezett védett fogyasztók, tehát a háztartások is szolidárisak lennének” – tette hozzá Jozef Síkela.

Az ipari és kereskedelmi tárcánál azt is közölték, hogy az állam elvette 13 magáncég ki nem használt gáztároló kapacitását. Az állam által kisajátított gáztárolók együttes kapacitása 261 millió köbméter, ebből 242 millió köbméternyi kapacitás a cseh Moravia Gas Storage és az orosz Gazprom közös tulajdonában van.

Az állam lépését a két hónapja módosult energetikai törvény tette lehetővé. A jogszabály egyik cikkelye szerint ha a cégek nem használják ki gáztartályaikat legalább a törvény által meghatározott minimális mértékben, akkor azokat az állam kisajátíthatja.

