Kilőnek a világpiaci árak, ha Oroszország csökkenti az exportot válaszul a fontolgatott olajársapkára

Finn elemzés: Az orosz embargóval az EU csak magának árt

A Centre for Research on Energy and Clean Air finn kutatóintézet a napokban megjelent, az orosz energiahordozók exportjára vonatkozó elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy az Oroszország elleni szankciókkal az Európai Unió csak saját magának árt.