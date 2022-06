Nehéz telet hoz Európára a gázválság

Nehéz tele lesz az európai országoknak, az egész kontinensen káosz alakulhat ki – idézi a Financial Times Markus Krebbert, az RWE német közműszolgáltató vezetőjének szavait.

Arra is figyelmeztetett a Financial Times, hogy konfliktusok alakulhatnak ki a gázelosztás során. Példaként Németországot és Hollandiát hozta, a két ország tartályhajókon keresztül importálja a gázt, s a lap szerint felhalmozzák az energiakészletüket, míg másoknak nem jut elég. A Financial Times javaslata szerint be kell vezetni egy sürgősségi eljárást, amely a bajba jutott országoknak segít.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Európának haladéktalanul el kell kezdenie a felkészülést arra az eshetőségre, hogy Oroszországból a télre teljesen leállnak a földgázszállítások. A Világgazdaság arról tudósít: még az is megtörténhet, hogy az Európai Unióban porciózni fogják a földgázt. James Waddell, az Energy Aspects tanácsadó cég elemzője szerint az igazságos energiaáramlás az EU kulcsfontosságú pillére.

Németországban máris nagy a pánik. A német gazdasági miniszter, Robert Habeck kihirdette a háromfokozatú országos földgázellátási válsághelyzet második, riasztási fázisát.

Ismert: a Gazprom június közepén jelentette be, hogy csak napi 100 millió köbméter gázt küld, ami 40 százalékkal kevesebb az eddigi mennyiségnél. Oroszország már 12 ország felé csökkentette a szállítását. A német Szövetségi Hálózati Ügynökség nagy erőkkel dolgozik azon, hogy arányos legyen a vállalatok gázellátása, a háztartásokat pedig arra ösztönzik, hogy korlátozzák fogyasztásukat.

Olaszországban például a középületeket télen nem lehet majd 19 fok fölé fűteni, nyáron pedig a légkondit 25 fok alá csavarni.

A legtöbb ország alternatív megoldásokat keres a gáz kiváltására. Többeknél felmerült a szénenergiára való visszaállás lehetősége is.

Európa az Egyesült Államoktól a Közel-Keletig keresi az alternatívákat az orosz energia kiváltására, a jövőben pedig több gázt importál Norvégiából.

Az Európai Parlament (EP) a héten elfogadta azt a javaslatcsomagot, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy a tél kezdetére kapacitásaik legalább 80 százalékára töltsék fel gáztárolóikat. Eszerint számos tagállamnak úgy kell jelentős mennyiségű földgázt vásárolnia, hogy közben az Európai Unióval szankciós háborúba keveredett Oroszország jelentősen lelassította az európai szállításait, sőt vannak olyan félelmek is, hogy akár teljesen le is állíthatja. A Világgazdaság megjegyzi: ha a télig emiatt nem telnének meg a tárolók, az politikai ütőkártyákat adna Moszkva kezébe.

ASzakértői adatok szerint az EU tárolóinak töltöttsége összességében 55,4 százaléknál jár, a 80 százalékhoz tehát még bőven kell vásárolni földgázt. Ráadásul a 80 százalék a kötelező minimum, az ajánlás 85 százalék, a következő években pedig 90 százalékot kell majd elérni.

A szabályok a Politico szerint már júliusban hatályba léphetnek. Előbb azonban az Európai Tanácsnak is jóvá kell hagynia.

Magyarország tárolóinak feltöltöttsége jelenleg 38,6 százalékos. Számunkra mégse okoznának sokkot az új szabályok, ha az előzetes politikai megállapodás válik végleges szabállyá. Ez ugyanis kivételt tesz a nagy tárolókkal rendelkező országokkal, amilyen hazánk is, hogy ne érje őket hátrány a többiekéhez képest hatalmas felvásárlási kötelezettség rájuk szabadításával. Nekünk az előző ötévi gázfogyasztás 35 százalékáig kötelező feltölteni a tározókat.

A tárolói töltöttségében 58,7 százaléknál tartó Németország ugyanakkor a gázkészletei kímélése érdekében kénytelen szénerőműveket újraindítani. Ezt keserű döntésnek nevezte csütörtökön a klímaélharcos Zöldek delegálta alkancellár-gazdasági miniszter, Habeck, amikor kihirdette a háromfokozatú országos földgázellátási válsághelyzet második, riasztási fázisát.

