Hortay: A szankciópárti politikusok hamis információkkal manipulálnak

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője, közösségi oldalán ismertette a szankciópárti, nyugat-európai politikusok gázembargóval kapcsolatos véleményét, és az orosz energia pótolhatóságával kapcsolatos szándékos megtévesztési kísérleteket.

„A szankciópárti politikusok ismét hamis információkkal, és médianyomással próbálják rávenni az uniós tagállamokat a gázembargóra” – jelentette ki Hortay Olivér.

A Századvég üzletágvezetője arról is beszélt, hogy a szankciós csomagok tárgyalását megelőzően, az intézkedés támogatói megalapozatlan nyilatkozatokkal és sajtóhírekkel próbálják manipulálni a közvéleményt. Hortay úgy fogalmazott, időről időre felhozzák a szankciópárti politikusok, hogy az orosz energia különösebb probléma nélkül pótolható. Kiemelte Robert Habeck, német gazdasági minisztert, aki a korábbi csomagok tárgyalását megelőzően azt állította, hogy Németország elegendő tartalékkal rendelkezik, és felkészült az orosz gázszállítások leállítására, mivel a Katarral kötött megállapodása lehetővé teszi a jövő évi függetlenedést. Emellett a német gazdasági miniszter azt is kijelentette, hogy Németország már drasztikusan csökkentette az orosz energiaimportját.

Hortay úgy fogalmazott, hogy ezen korábbi állítások nem igazak:

a német gázigények több mint felét Oroszországtól szerzi be, ennek rövid távú kiváltásában sem Katar, sem más ország nem tud érdemben segíteni, mert nincs meg hozzá a megfelelő infrastuktúra.

Németország ugyan kötött egy megállapodást Katarral, ám a Századvég üzletágvezetője rávilágított arra, hogy az csak az együttműködési szándékot rögzíti, konkrét gázmennyiséget viszont nem. A héten elérhetővé váltak az elmúlt hónapok kereskedelmi adatai, amelyek megmutatják, hogy a valóságban Németország egyre nagyobb mértékben vásárol energiát Oroszországtól.

A szakértő arról is beszélt, hogy hazánk is jól ismeri a médiában történő nyomásgyakorlást. Emlékeztetett, az olajembargóval kapcsolatos döntést megelőzően, a brüsszeli képviselők következetesen azt nyilatkozták, hogy Magyarország az egyetlen olyan állam, amely elutasítja az intézkedést. „A tárgyalások és az azt követő tagállami nyilatkozatok azonban bizonyították, hogy ez nem volt igaz, sok más ország is aggályosnak találta az intézkedést” – fogalmazott.

Hortay szerint most, hogy Brüsszel a gázembargó elfogadtatásán dolgozik, újra megjelentek a manipulatív félinformációk.

A Századvég üzletágvezetője példaként hozza fel, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben azt mondta: történelmi megállapodást kötött az izraeli és egyiptomi energiaügyi miniszterekkel. Az Európai Bizottság elnöke azt is hozzátette, hogy az EU jelentős mennyiségű gázhoz jut, ami segíthet megszabadulni az orosz energiafüggőségtől.

Hortay rávilágított, hogy bár a hír végigsöpört az európai sajtón és a megjelent cikkek az orosz függőség csökkentésének megoldását sugallják, a tudósításokból az kimaradt, hogy a megállapodás mindössze kétmilliárd köbméter gázról szól, viszont az Európai Unió igénye 155 milliárd köbméter, ami azt jelenti, hogy az izraeli gáz nem kínál érdemi megoldást az EU orosz gázfüggésére és nem támasztja alá a brüsszeli embargós tervek realitását sem.

Hangsúlyozta, hogy a brüsszeli kommunikáció félrevezető, Európa nem képes rövid távon helyettesíteni az orosz gázt.

Sugalljon bármit is az Európai Bizottság a gázembargó elfogadásának súlyos következményei lennének

– tette hozzá.