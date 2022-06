A gázembargó tovább mélyítené a válságot: tömeges munkanélküliséget és gazdasági visszaesést okozna Európában

Veszélybe kerülhet a lakosság energiaellátása, ha az Európai Unió kitart a szankciók mellett – erről beszélt az M1-en a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Litkei Máté szerint rövid távon például nem is lehet leválni az orosz gázról, hiszen az elvileg azt helyettesítő cseppfolyósított földgázból már most is hiány van. Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken azt mondta: a gázembargó egész Európát tönkretenné – hangzott el az M1 Híradójában.

Litkei Máté János: A gázembargóval veszélybe kerülhet a lakosság energiaellátása A gázembargó egész Európát tönkretenné – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: ebben a kérdésben is vita várható, de más érvekre van szükség. „Itt most már nemcsak arról van szó, hogy Magyarországnak van-e alternatív, más ellátási lehetősége, hanem arról van szó, hogy most már egész Európát tesszük tönkre. Tehát egy gázembargó az nem egyszerűen Magyarország számára okoz problémát, hanem nem észszerű európai politika” – fogalmazott a kormányfő. Az orosz gáztilalom bevezetését Lengyelország és a balti államok a háború kirobbanása óta szorgalmazzák. Brüsszel bejelentette, hogy lépéseket tenne. Az év végéig kétharmaddal csökkentenék az orosz gázkitettséget, öt éven belül pedig teljesen leállítanák a szállításokat. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán már közölte, hogy az olaj után most a gáz következik. „A hatodik uniós szankciós csomag, amely embargót vezet be az orosz olaj 90 százalékára, nagy előrelépés, azonban most a gázt kell célba venni” – mondta Ursula von der Leyen, aki hozzátette azt is: ennek megvalósításához a bizottság beterjesztett egy 300 milliárd eurós programot. Az Európai Bizottság elnöke egy Frans Timmermanséhoz hasonló javaslattal is előállt. Szerinte ha az EU-ban két fokkal kevesebbre állítjuk a fűtést, akkor megtakarítjuk az Északi Áramlat 1 vezetéken szállított gázt. A gázembargó súlyos következményekkel járna, tömeges munkanélküliséget és 3 százalékos gazdasági visszaesést okozna Európában – reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Dömötör Csaba az újabb uniós szankciótervre. Hangsúlyozta: ez az, amire a járvány után és a háború árnyékában semmi szüksége nincs Magyarországnak. „Ha ezt bevezetnék, annak még durvább következményei lennének, mint az olajembargónak lett volna. A gázfelhasználásunk 85 százaléka ugyanis Oroszországból érkezik, és nincs olyan infrastruktúránk, amellyel ezt pótolni lehetne. Arról nem is beszélve, hogy ha sikerülne is máshonnan beszerezni gázt, az biztos magasabb áron történne” – mondta Dömötör Csaba. Rövid távon nem lehet leválni az orosz gázról, mert energiahiány alakul ki – hívta fel a figyelmet a Klímapolitikai Intézet igazgatója az M1-en. Litkei Máté kiemelte: cseppfolyósított földgázzal (LNG) lehetne helyettesíteni az orosz gázt, de abból már most is hiány van. Úgy véli: ha az Európai Unió kitart a szankciók mellett, akkor a lakosság energiaellátása veszélybe kerül. „A kérdés az az, hogy Európa, hogyan tekint magára. Ebben a háborúban háborús félként akar részt venni és meg akarja nyerni a háborút, mert ebben az esetben nincs az az ár, amit ne lennének hajlandók megfizetni. Vagy pedig be akarja fejezni ezt a háborút, és távol akar maradni, ebben az esetben viszont a cél az kellene, hogy legyen, hogy a lakosság jólétét azt amennyire lehet, fönntartsuk” – fogalmazott Litkei Máté. Az Európai Unió gázimportjának 40 százaléka Oroszországból érkezik, vagyis a tagállamok sokkal jobban függnek az orosz gáztól, mint a széntől vagy az olajtól. Egy esetleges embargó kapcsán például Németország és Olaszország is figyelmeztetett az egész Európai Unióra kiterjedő gazdasági visszaesés veszélyére.