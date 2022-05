Már most is csúcson az olaj ára, de az embargó után további árrobbanás várható

Magyarország garanciát kapott rá, hogy ha a Barátság kőolajvezetékkel valami történik, akkor máshonnan lehet beszerezni orosz olajat – erről a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt a brüsszeli csúcs után. Orbán Balázs szerint az energia kérdése eddig üzleti kérdés volt, ez azonban megváltozhat a jövőben. Miközben az uniós országok az orosz olajembargóról vitáztak, rekordmagasra ugrottak az üzemanyagárak, számolt be az M1 Híradója.

Elemző: Az energia kérdése választási téma lesz Nyugat-Európában

Több mint két eurót, átszámítva csaknem 820 forintot kérnek a benzin és a gázolaj literéért a német benzinkutaknál. Hónapok óta folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára. Már csaknem 40 százalékkal többe kerül a benzin és a gázolaj, mint egy éve.

„Tavaly tavasszal a benzin literenként nagyjából 1 euró 35 centbe került, most pedig már jóval a lélektaninak számító 2 euró (790 Ft) fölött van ez az ár. Ugyanilyen mértékű, ugyanilyen drámai léptékű drágulás ment végbe a dízelnél is” – számolt be a közmédia berlini tudósítója.

A német szövetségi kormány az üzemanyagok árát terhelő adók csökkentésével próbálja megfékezni az elszabaduló árakat.

Hasonló intézkedésekkel próbálkozott korábban a Mario Draghi vezette olasz szocialista kormány. Rossz előjel azonban, hogy Olaszországban jelenleg már többet kell fizetni az üzemanyagért, mint az adócsökkentés előtt.

Spanyolországban történelmi csúcson van az üzemanyagok átlagára, erről cikkezett a spanyol közmédia. A benzin átlagára ugyanis meghaladja az 1,90 eurót (körülbelül 750 forintot), ami soha nem látott rekordnak számít. A jelenlegi európai árak mellett azonban Spanyolország nincs is a legdrágább országok között.

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy

a kőolaj ára már most minden eddiginél magasabb a nemzetközi piacon, az orosz olajbehozatal után azonban újabb árrobbanás várható.

Vagyis a már így is magas olajárak még tovább emelkedhetnek Nyugat-Európában.

Különféle üzemanyagok árai láthatók egy benzinkút kijelzőjén, miközben egy tartálykocsi tart befelé a töltőállomásra Mönchengladbachban, Németországban, 2022. május 5-én. Az EU Bizottsága olajembargót és további szankciókat javasolt Oroszországgal szemben – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. (Fotó: EPA/Sascha Steinbach)

Vannak olyan európai országok, ahol évtizedes rekordokat döntenek az energiaárak, erről a Corvinus Egyetem docense beszélt az M1-en. Gálik Zoltán szerint a drágulást az emberek is érzik, így a most megszavazott olajembargó a választási eredményekben is megjelenhet majd Nyugat-Európában.

„Ha választások jönnek, egészen biztosan ezeket a területeket célozni fogják a különböző politikai pártok, például Németország esetében meg lehet figyelni, hogy a zöldek elég sokat jöttek előre, a szabaddemokraták közben visszaestek” – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Hozzátette: „Megbomlott az a belső koalíciós rendszer, ami kialakult a múltkori (tavaly októberi – a szerk.) választásoknál, és látszik, hogy új témák és a pénztárcával kapcsolatos ügyek voltak azok, amik érdekelték a választókat.”

Miközben Európa-szerte kilőttek az energiahordozók árai, áprilisban ismét Magyarországon voltak a legalacsonyabbak az energiaárak az Európai Unióban.

Erről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója írt hétfőn a közösségi oldalán, aki két táblázatot is megosztott.

Az elsőből az derül ki, hogy az EU-ban a lakossági fogyasztóknak Budapesten kellett a legkevesebbet fizetni a villamosenergiáért áprilisban. A magyar fogyasztók több mint 60 százalékkal kevesebbet fizettek az áramért az uniós átlagnál.

A második diagramon az látható, hogy a földgáz ára Budapesten volt a legalacsonyabb áprilisban. Az év elejéhez képest Londonban 90, Bécsben pedig 40 százalékkal drágult a földgáz. A vizsgált uniós tagországok fővárosiban lakóknak átlagosan négy és félszer többet kellett fizetniük a gázért, mint a magyar fogyasztóknak.

A címlapfotó illusztráció.