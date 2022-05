Rekord inflációval, lassabb növekedéssel számolnak Brüsszelben

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a prognózist ismertetve elmondta: az EU gazdaságának a háború kitörése előtti kilátásai elhúzódó és erőteljes bővülést jeleztek, de Oroszország ukrajnai inváziója a koronavírus-járvány okozta válság után új kihívásokat okozott.

Paolo Gentiloni, EU Economy Commissioner, “We now forecast the EU economy to grow by 2.7% this year. Annual inflation is expected to hit an all-time high of 6.8%” @PaoloGentiloni #EUSpringForecast pic.twitter.com/7faPRkK36x

— ThomasHCole (@ThomasHCole) May 16, 2022