Az európai energiaválság nyertesei az amerikai LNG-exportőrök lehetnek

Egy nagy energetikai cég két, neve elhallgatását kérő forrása a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az elmúlt három hónapban az Egyesült Államok többtucatnyi rakományt irányított át a jobban fizető európai piacokra az Ázsiába szánt célállomásokról.

Az ICIS adatelemző cég adatai szerint az Európába és Törökországba szállított amerikai teherrakományok száma új rekordot döntött. Tavaly az első negyedévben 125 hajó indult az európai piacokra, de számuk az 2022 első két hónapjában már elérte a 164-et.

A Retuers számításai szerint az Egyesült Államok februárban 6,4 millió tonna LNG-t exportált, amely 9 milliárd köbméter gáznak felel meg. Ez nagyjából a magyar éves fogyasztásnak felel meg.

A kőolaj és földgáz árak a háború után új rekordot döntöttek. A sorból az LNG sem maradt ki. A spot piacon a jegyzés 60 dollár/mmBtu közelébe ugrott. Ez tízszeres növekmény egy év leforgása alatt.

A brit hírügynökség számításai szerint 56 dolláros áron számolva a februári amerikai szállítmányok összértéke 17 milliárd dollár.

„Az amerikai LNG-termelők profitáltak az európai gázhiányból, és még több nyereségre tehetnek szert, ha a szankciókat kiterjesztik az orosz termelőkre” – mondta az egyik elemző.

Oroszország nem csak a hagyományos földgázt, hanem az cseppfolyósított földgázt is exportál. Az orosz állami gázóriás a Gazprom novemberben jelentette be, hogy új terminálokat épít ki, valamint a szállításban is fejleszt, hogy az ázsiai piacokra is könnyebben szállíthasson.

Az amerikai energiahivatal előrejelzése szerint az amerikai LNG-export 2022-ben eléri a napi 320 millió köbmétert, amely a teljes jövő évi kereslet ötöde a Goldman Sachs befektetési bankház várakozásai szerint.

Az Egyesült Államok így a világ legnagyobb LNG exportőre lehet. A két jelenlegi legnagyobb szállító Ausztráliát és Katart is megelőzve.

A friss adatok megerősítik azokat a híreket, hogy még az ukrajnai háború előtt komoly egyeztetések voltak az európai vezetők és Washington között az orosz földgáz kiváltására. Ehhez hosszú távon fejleszteni kell az befogadó kapacitások. LNG-terminálok területén Európa nem áll jó. Ezek kiépítése még évekbe telhet.

Európa mellett a kialakult helyzet vesztesei az olyan fejlődő országok, mint Pakisztán vagy Banglades, amelyek nem képesek versenyezni az európaiak által kínált árakkal – írta a Reuters. Így most ezek az államok a fűtőolaj és a szén felé fordulhatnak.

A címlapfotó illusztráció.