Nagyon durva, ami a nikkel piacán történik

Az orosz–ukrán háború miatt nem csak a fosszilis energiahordozók ára ugrott meg, de az ipar számára olyan nélkülözhetetlen nyersanyagoké, mint a palládium, a nikkel vagy az alumínium.

A pénzügyi portál arról ír, hogy jelentős tételek fogadtak az árfolyam gyengülésére. Amikor a trend megfordult, akkor hirtelen zárni kezdték a short pozíciójukat a befektetők, ami csak tovább emelte az árakat. Ezután a kereskedést felfüggesztették.

Oroszország jelentős nikkel kitermelő és exportőr, így a szankciók csak további áremelésekhez és hiányhoz vezethetnek.

A világ nikkeltermelésének mintegy 10 százalékát adja Oroszország, de a akkumulátor minőségű kínálat terén a Nornickel nevű orosz cég részesedése még ennél is nagyobb – mondta a JPMorgan elemzője.

BOOM!!! Nickel prices surge above $100,000 a tonne on a huge metal short-squeeze. The London Metal Exchange has given a unit of China Construction Bank Corp. extra time to pay $$$$ in margin calls it missed Monday. Do follow @jfarchy for more and read this https://t.co/4lO5xbW3ph pic.twitter.com/BWaJodhiGC

— Javier Blas (@JavierBlas) March 8, 2022