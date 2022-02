Indexcsökkenésre lehet számítani az európai tőzsdék nyitásakor

Az előző napi nagy esés után indexcsökkenésre lehet számítani kedden a főbb európai piacokon a kereskedés kezdetén.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető európai tőzsdeindexek egy-másfél százalékos csökkenéssel kezdhetik a keddi kereskedést.

A geopolitikai eszkaláció függvényében hétfőn az európai indexek nagy veszteséggel zártak, az amerikai tőzsdék is mínuszban fejezték be a kereskedést, a keddi globális tőzsdenapot pedig az ázsiai piacok is indexcsökkenéssel indították el. Tokió 1,68 százalékos indexcsökkenéssel zárt, Sanghaj 1,3 százalékos, Sencsen 1,8 százalékkal járt mínuszban az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával, a tajvani index 1,4 százalékkal, a hongkongi 2,9 százalékkal, a szöuli pedig 1,4 százalékkal csökkent.

A Stoxx Europe 600 index 1,4 százalékos csökkenéssel négy havi mélyponton zárt hétfőn, A frankfurti DAX 2,1 százalékkal csökkent és 2021 márciusában tartott szintre esett vissza. A párizsi CAC-40 indexet 2 százalékos csökkenés vitte vissza négy héttel korábbi szintre. A londoni FTSE-100 index 0,4 százalékkal csökkent három heti mélypontra. A milánói tőzsdeindex 1,7 százalékos csökkenéssel négy heti mélyponton végzett.

Az olajár, az arany ára egyaránt a geopolitikai feszültség eszkalációja függvényében emelkedik.

A WTI ára 2,70 százalékkal áll magasabban a globális kereskedelem keddi kezdete óta hordónként 94,48 dolláron, a Brent ára 2,13 százalékkal emelkedett 97,47 dollárra.

Az arany spot ára 0,23 százalékkal áll magasabban és unciánként 1910,08 dolláron 2021 januári szintnél tart.

Az eurót 0,10 százalékkal jegyzik erősebben 1,1308 dolláron.

