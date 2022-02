Ukrajnának 280 milliárd dollár kárt okozott a konfliktus Oroszországgal

Londoni pénzügyi elemzők számításai szerint az ukrán gazdaságnak több mint 280 milliárd dollár kárt okozott a 2014-től 2020 végéig eltelt időszakban az Oroszországgal kialakult konfliktushelyzet.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) csütörtökön ismertetett tanulmányában közölte: modellszámításai arra vallanak, hogy a Krím-félsziget orosz annektálása utáni hét évben az ukrán gazdaság évente átlagosan 40 milliárd dollár veszteséget szenvedett.

Ez azt jelenti, hogy Ukrajnát a konfliktus előtti ukrán hazai össztermék (GDP) 19,9 százalékával egyenlő kár érte a vizsgált időszak minden évében.

A CEBR számításai szerint a Krím 2014-ben végrehajtott orosz annektálása önmagában 58,1 milliárd – évente 8,3 milliárd – dollárnyi GDP-veszteséget okozott Ukrajnának 2020 végéig.

A Donyec-medencében zajló konfliktus évente további 14,6 milliárd dollár – összesen 102,2 milliárd dollár – kárral járt az ukrán gazdaságban a vizsgált időszakban – áll a cég elemzésében.

Az ukrán gazdaság iránti befektetői bizalom gyengülése évente 10,3 milliárd, a tanulmány elkészítéséhez vizsgált hét évben összesen 72,1 milliárd dollár veszteséget okozott meg nem valósult beruházások formájában.

A konfliktust az ukrán közfinanszírozás is megszenvedte: a CEBR számításai szerint az ukrán államháztartás 2014-től 2020 végéig összesen 48,5 milliárd dollár adóbevételtől esett el.

A közvetlen gazdasági és költségvetési károkhoz járulnak a megemelkedett katonai kiadások is. A CEBR londoni elemzői úgy számolnak, hogy Ukrajna a vizsgált hét évben 14,9 milliárd dollárt költött olyan védelmi kiadásokra, amelyekre az Oroszországgal kialakult konfliktus nélkül nem lett volna szükség.

A konfliktushelyzet az ukrán adósprofil hitelminősítői megítélést is károsítja.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő a minap a felminősítés lehetőségére utaló addigi pozitívról stabilra vette vissza Ukrajna „B” államadós-besorolásának kilátását, vagyis gyakorlatilag levette a napirendről az ukrán adósosztályzat javítását.

A cég a lépés indoklásában közölte: várakozása szerint hosszan elhúzódó erőteljes feszültségre kell számítani, és ebben a környezetben feszesebbé váltak az ukrán gazdaság finanszírozási kondíciói.

A Fitch megállapította azt is, hogy az ukrán szuverén osztályzat tavaly augusztusban végrehajtott előző felülvizsgálata óta növekedtek az ukrán gazdaság külső finanszírozási kockázatai.

A hitelminősítő ugyanakkor hangsúlyozta: alapeseti előrejelzési forgatókönyve nem számol azzal, hogy teljes körű fegyveres konfliktus robban ki Oroszország és Ukrajna között.

A Fitch Ratings által Ukrajnára érvényben tartott „B” államadós-osztályzat mélyen a spekulatív, vagyis befektetésre nem ajánlott kategóriában van, öt fokozattal a befektetési ajánlású besorolási sáv alapszintje alatt.