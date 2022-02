A benzint tankolókkal fizettetik meg az elektromos átállást Németországban

A szerkesztő-riporter kifejti, hogy egy nap alatt 1200 kilométert kellett megtennie autópályán egy plug-in hibrid autóval, amelyet a német kormány kifejezetten támogat. Robert Habeck környezetvédelmi miniszter, a Zöldek társelnöke és Volker Wissing (Szabaddemokrata Párt (FDP), amely a kormányalakítási tárgyalások során megkapta a gazdasági tárcát – a szerk.) közlekedési miniszter szerint a benzin- és az elektromos motor keveréke (plug-in hibrid) idővel teljesen kiszorítja a dízeleket a piacról, akkor is, ha a tisztán elektromos autó a hatótávolsági korlátai miatt erre nem képes.

Németországban január közepe óta rekordmagas áron adják az üzemanyagot: egy liter gázolajért 1,60–1,65 eurót (570–585 forint), egy liter benzinért pedig 1,72–1,85 eurót (610–655 forint) kérnek a benzinkutakon.

– állapítja meg véleménycikkében Sebastian Viehmann, a német Focus Online szerkesztője.

