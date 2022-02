Vlagyimir Putyin elismerte a két szakadár népköztársaságot

A délkelet-ukrajnai szakadár „Donyecki Népköztársaság” és „Luhanszki Népköztársaság” szuverenitásának haladéktalan elismerését jelentette be hétfő esti videoüzenetében Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az oroszbarát vezetésű luhanszki és donyecki területek korábban katonai segítséget kértek Oroszországtól. Az orosz elnök már döntött is békefenntartók küldéséről. Folyamatosan zajlanak a diplomácia erőfeszítések is – a nyugati vezetők komoly szankciókkal fenyegetnek arra az esetre, ha Moszkva az ukrajnai bevonulás mellett döntene.

Tovább nő a feszültség 24 óra alatt nyolcvan alkalommal szegték meg a tűzszünetet az oroszbarát fegyveresek Kelet-Ukrajnában, ezek közül 72 alkalommal a minszki egyezményben tiltott fegyvereket vetettek be – közölte az ukrán védelmi erők szóvivője hétfőn. Egy katona megsebesült a támadásban, kórházban ápolják. A kelet-ukrajnai szakadár területeket ellenőrző hatóságok szerint viszont Ukrajna szegte meg 24 óra alatt 26 alkalommal is a tűzszüneti egyezményt. A lövedékek azonban nem álltak meg a határnál, hétfőn elérték Oroszországot is. Az orosz hatóságok közölték: egy ukrán területről kilőtt gránát megsemmisítette az orosz határőrség egyik szolgálati helyét. Ezalatt sorra futnak be a donbaszi kitelepítetteket szállító vonatok és buszok Dél-Oroszország nagyobb városaiba. Pénteken rendelte el a szakadár területek katonai és polgári vezetése a civil lakosság kitelepítését. Az evakuálás több tízezer embert: nőket, gyermekeket és időseket érint. A hétfői nap diplomáciai erői a bizakodás jegyében teltek, miután Joe Biden amerikai és Vlagyimr Putyin orosz elnök is elvi támogatásáról biztosította Emmanuel Macron francia államfőt, aki egy orosz-amerikai csúcstalálkozó szervezését tűzte ki célul. Moszkva, 2022. február 21. Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírja a két délkelet-ukrajnai szakadár terület függetlenségének elismeréséről szóló dokumentumot a moszkvai Kremlben 2022. február 21-én. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Nyikolszkij Vlagyimir Putyin orosz elnök ennek ellenére kemény hangot ütött meg hétfő este. A Kreml előbb közleményben jelentette be, hogy az állam a szakadár donyecki és luhanszki területek függetlenségének elismerésére készül. Vlagyimir Putyin ezután televíziós beszédben bejelentette, hogy a Donyec-medencében kialakult kritikus helyzet miatt nem lát más megoldást, mint a két népköztársaság független államként való elismerését. Az elnök szerint az Egyesült Államok és a NATO a saját céljaira használja fel az ukrán vezetést, Oroszország viszont meg fogja magát védeni. Kapcsolódó tartalom Ukrán válság: Putyin a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerése mellett döntött A Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerése mellett döntött hétfő este Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az orosz elnök beszéde alatt Josep Borell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette: Brüsszel kész szankciókat bevezetni Moszkva lépése nyomán. A főképviselő hangsúlyozta: az Európai Unió határozottan és egységesen fog fellépni, továbbá kész szankciók bevezetésére is abban az esetben, ha Moszkva ilyen lépésre szánná el magát. Ukrajna egyértelműen szuverenitása és területi integritása megsértésének minősíti Oroszország legutóbbi lépéseit – így reagált a kialakult helyzetre az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij videoüzenetében hangsúlyozta: a szakadár régiók elismerésének következményeiért minden felelősséget Oroszországot terheli. Leszögezte azt is: Ukrajna nem adja fel területeit. Hozzátette ugyanakkor, hogy Kijev elkötelezett a helyzet békés, diplomáciai úton történő rendezése mellett. Kapcsolódó tartalom Zelenszkij: Nincs ok a kaotikus cselekvésre, az álmatlan éjszakára Zelenszkij leszögezte, hogy Ukrajna nem adja fel területeit. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap este egyeztetett Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, és egyértelművé tette, hogy Magyarország részese a közös uniós álláspontnak. Az egyeztetések folyamatosak – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Magyarország részese a közös uniós álláspontnak A miniszterelnök hétfő este egyeztetett Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, és egyértelművé tette, hogy Magyarország részese a közös uniós álláspontnak. Az egyeztetések folyamatosak – közölte a miniszterelnök sajtófőnöke.