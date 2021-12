Lecseréli vezetőit a Ferrari az ünnepek után

Az átszervezés részleteit január 10-én teszik közzé, de azt már lehet tudni, hogy Michael Leiters technológiai igazgató, Vincenzo Regazzoni gyártási igazgató és Nicola Boari márkadiverzifikációs igazgató is elhagyja a nagy múltú olasz autómárkát – számolt be a modenai székhelyű autógyártó hivatalos weboldala, a Ferrari.com.

Michael Leiters 2014-ben csatlakozott a Ferrarihoz, és olyan sikeres modellek kötődnek a nevéhez, mint a 2019-ben bemutatott SF90 Stradale, a 2020-ban felfrissített Portofino M, illetve a 2021-ben leleplezett 296 GTB. Az SF90 és a 296 GTB a Ferrari első hibrid hajtású elektromos modellje.

