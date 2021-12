Dubaj a naptárt is fejtetőre állítja, hogy még több turistát vonzzon

Az arab világ legtöbb országában a péntek és a szombat számít hétvégének, de az Egyesült Arab Emírségekben ez hamarosan megváltozik. Dubajban és a többi emirátusban – az európai szokásoknak megfelelően – a péntek délután, a szombat és a vasárnap is szabad lesz. Az államszövetség így kívánja még vonzóbbá tenni gazdaságát a külföldi befektetők és a turisták számára.

Az elmúlt ötven évben feltárt olajmezők mesés gazdagságot hoztak az Egyesült Arab Emírségek számára. Az ország olajkészletei azonban korlátozottak, ezért igyekszik diverzifikálni az egyes emírségek gazdaságát. A hétvégék hamarosan életbe lépő átalakítása egy a számos reform közül, melynek célja a turizmus és a gazdaság versenyképessé tétele – számolt be hétfőn a Tagesschau.de, a német közszolgálati ARD tévécsatorna hírportálja.

„Személy szerint mindig bosszantónak találom, amikor visszarepülök Pakisztánba. Ott a vasárnap pihenőnap, így minden be van zárva, amikor leszállok a repülőgépről. Mostantól azonban minden sokkal könnyebb lesz” – idézte a Khaleej Times című emirátusi napilap újságíróját a német lap.

Az Egyesült Arab Emírségek az első állam a Perzsa-öbölben, amely a hétvégét a nyugati naptárhoz igazítja.

Habár más iszlám országokban, így Törökországban vagy Marokkóban már régóta a „nyugati hétvégét” alkalmazzák, a mélyen vallásos arab országokban még mindig kritikával fogadják ezt a gyakorlatot, mert abban a muszlim tradíciók feladását látják

– világít rá az ARD hírportálja.

Hosszabb hétvége – több lehetőség a globális versenyben

„Az országnak muszáj egyre több nemzetközi befektetéshez jutni és jobb lehetőségeket teremteni a globális versenyben” – jelentette ki Abdulrahman el-Avar, az emirátusokbeli emberi erőforrások minisztere. „A kormány hónapok óta elemzi a hétvége átalakításának kérdését. Számba vettük a lehetőségeinket, és kiszámítottuk a gazdaságra gyakorolt hatásokat. Az elemzés azt mutatta, hogy a hétvégi napváltás – különösen a jövőbeli stratégiák szempontjából – szinte minden téren pozitív hatással jár” – tette hozzá a miniszter.

Abu-Dzabiban és Dubajban az állami alkalmazottaknak januártól két és fél napos lesz a hétvége, ami a péntek déli iszlám imától vasárnap estig tart.

Az egyik emírség, Saría három teljes napból álló hétvégét is meghirdetett. Sok magántulajdonban lévő emirátusokbeli vállalat már bejelentette, hogy üdvözli a lépést, különösen azok, amelyek nemzetközi partnerekkel dolgoznak együtt.

A hosszú hétvége bevezetése regionálisan pozitív hatást gyakorolhat a 2022 decemberében, Katarban megrendezendő FIFA labdarúgó-világbajnokság nézőszámaira is. Még akkor is, ha Katarban a vasárnap egyelőre nem számít szünnapnak: a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) Katari Nagydíjának versenyeit továbbra is szombati napokon tartják meg.

Címlapfotó: Az Egyesült Arab Emírségek megalakulásának 50. évfordulójára rendezett ünnepség részlete, 2021. december 2.