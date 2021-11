Szemfényvesztő trükkökkel leplezik az alapélelmiszerek hiányát a brit és amerikai szupermarketekben

Kreatív szemfényvesztő trükkök sorával, olcsó és régi, de jól bevált megoldásokkal igyekeznek elvonni a vásárlók figyelmét az áruhiányról az Egyesült Királyságban, hogy az ürességtől kongó polcok ellenére a kínálat a lehető legteljesebbnek tűnjék – írja a Zerohedge. A brit portál szerint a szupermarketek egyebek között nagyméretű feliratokkal és táblákkal, ládatornyokkal, a termékek „okos” elhelyezésével és a pótlásukra szolgáló tárgyakkal próbálják azt az illúziót kelteni a vásárlókban, hogy a boltok polcai tele vannak áruval.

Just read a pile of hilarious #Liberals defending #EmptyShelvesJoe by saying “people shouldn’t spend money on material things at #Christmas and remember what the Holiday’s really about”







Now they're Christians? Aren't they always trying to kick GOD out of every aspect of life? pic.twitter.com/mV6o61UGMa

— LetsgaBrandon (@LetsgaBrandon) November 10, 2021