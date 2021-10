AdBlue-hiány: súlyos csapást mér a korszerű dízelautó-gyártásra Brüsszel zöldpolitikája

A közép-európai műtrágyagyárak a brüsszeli zöldpolitika miatt is elszálló földgázárak hatására erősen korlátozzák, több esetben le is állították már a gyártásukat, így AdBlue-hiány lépett fel Európában. A modern dízelmotorok működéséhez elengedhetetlen adalék termelési és ellátási nehézségeinek hírére felvásárlási láz alakult ki. Jelenleg kisebb pánikot okoz a piacon, hogy hosszú távú készlethiány is felléphet, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára nyugalomra int.