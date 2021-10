Mindenáron zöldpolitika: egész Európában egekben a rezsiárak

Megosztás Tweet



Felrobbantak az energiaárak Nagy-Britanniában szeptemberben, várhatóan az átlagemberek pénztárcája bánja. Nemcsak a szigetországban, egész Európában egekben az energiaárak. Magyarország időben lépett, így elkerültük a bajt.

Az EU ambíciózus vállalásokat tett a zöld átállás felgyorsítására, ennek hatására is idén az elmúlt 10 évet tekintve nem volt ilyen alacsony a gáztárolók feltöltöttségi szintje. A 2020-as év gazdasági megtorpanása a világjárvány hatására megmutatkozott a mélyrepülést mutató energiaárakban is. A 2021-es év gazdasági újraindulása gyakorlatilag azonnali, méghozzá meredeken emelkedő hatást gyakorolt az energiaárakra is.

Nagy-Britanniában több okból, többek között például a tavalyi hideg télre hivatkozva a gáztározók kiürültek, feltöltésük pedig nem történt meg az elmúlt években megszokott ütemezés szerint, így a földgáz nagybani ára a hatszorosára nőtt, sorban dőltek be a lakossági gázszolgáltatók. Ezzel párhuzamosan üzemanyaghiány is fellépett Nagy-Britanniában. Boris Johnson a krízis idején azt mondta, hogy a Brexitnek és az égető kamionsofőr hiánynak nincs köze egymáshoz, szerinte kamionsofőrökből az egész világon hiány van, utalva arra, hogy a problémát a szállítmányozás okozta.

Az energiaárrobbanás nem csak Nagy-Britanniára igaz, Hollandiában azt tanácsolják, vegyék lejjebb a fűtést, és vegyenek fel meleg pulóvert a lakásban, ha fáznak, megoldva ezzel a kérdést, de Belgiumban sem várt sokáig a szolgáltató a brutális áremeléssel. A British Gas csak annyit reagált, hogy az árak emelkedhetnek, de csökkenhetnek is.

Helyi médiajelentések szerint a brit kormány az energiaszolgáltatóknak nyújtott mentőhiteleket fontolgatja. Az Egyesült Királyságban hatósági árlimit van érvényben az energiaszektorban, az árplafonokat a kormány félévente felülvizsgálja – írta a CNBC. Az 1998-ban alapított elemző-tanácsadó cég, az Eurasia Group még szeptemberben arra figyelmeztetett, hogy a kontinens emelkedő energiaárai politikai következményekkel is járnak a tágabb régióban.

A spanyol kormány szeptemberben rendeletet adott ki a kiskereskedelmi energiaárak felső határáról. Az Eurasia elemzői szerint, ha több uniós tagállam is Spanyolországot utánozza, és az olcsó energiát a zöld átállás elé helyezi, az EU klímavédelmi vezető szerepének hitelessége sérülhet.

„Ha Madrid intézkedései ezen a télen az egész EU-ban utánzókra találnak, a blokk azon erőfeszítései, hogy ambiciózusabb éghajlatvédelmi intézkedéseket szorgalmazzon a novemberben esedékes globális tárgyalásokon, csorbát szenvedhetnek” – írták.

Magyarország nem várta meg azt, hogy váratlan probléma lépjen fel, időben feltöltötte a tározóit. A hosszabb távú energiabiztonság érdekében pedig a kormány kötött egy 15 évre szóló megállapodást is, amely lehetőséget ad a rezsicsökkentés politikájának fenntartására is.

Magyarországon a kormány a rezsicsökkentés mellett több lehetőséggel is támogatja az otthonok felújítását, például az otthonfelújítási támogatással vagy az újonnan megjelent, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázattal napelemek telepítésére.