Elfogadta tizenkét tagállam helyreállítási tervét az Európai Unió

A 27 uniós tagállam közül az elsők között Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Németország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Portugália, Szlovákia és Spanyolország kapott zöld utat ahhoz, hogy a vissza nem térítendő támogatásokra és a hitelekre vonatkozó, legfeljebb 13 százalékos előfinanszírozást engedélyező megállapodásokat írjanak alá.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke a testület keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a bizottság a lehető leggyorsabban el fogja bírálni azon tagállamok helyreállítási tervét, amelyek már hivatalosan benyújtották, és további párbeszéd folytat azokkal a tagországokkal – ez esetben Bulgáriával és Hollandiával –, amelyek még nem véglegesítették terveiket.

GOOD NEWS 👏 - #Ecofin ministers gave green light to 🇪🇺 first 12 national recovery plans #RRF

EU funding can soon start to flow to finance reforms & investments.

Focus now = putting them into quick and proper effect

🇪🇺🇦🇹🇧🇪🇩🇰🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇮🇹🇱🇻🇱🇺🇵🇹🇸🇰🇪🇸 pic.twitter.com/00CsIoB3i6

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 13, 2021