Tovább csúszik az első európai Tesla-gyár beindítása

A Tesla Berlin egyik külvárosában épülő giga-autógyárának építése során az egyik német alvállalkozó feketén dolgoztatott embereket, ami miatt ideiglenesen leállították a folyamatot – számolt be korábban a hirado.hu.

A Grünheidében zajló építkezésre váratlanul ellátogató cégvezető, Elon Musk német újságíróknak elmondta, hogy „remélhetőleg” az év végén elindul a munka, de nehéz pontos előrejelzést adni, ugyanis „autót csak akkor lehet gyártani, ha megvan hozzá az összes alkatrész”.

Nyilatkozata arra utalhat, hogy nehezen halad a megvalósulás felé a legújabb terv, miszerint egy akkumulátorgyártó üzem is lesz majd a 300 hektáros területen, amelyen tavaly nyáron kezdődött a Gigafactory 4 nevű gyár építése.

A frissített tervek szerint az új üzemrészben nem csupán akkumulátorcellákat gyártanak majd, a részleg fejlesztési központ is lesz, ahol kikísérletezik a többi között az úgynevezett száraz elektródás akkumulátor tömeggyártási eljárását.

