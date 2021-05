Fontos szerepe lehet a V4 és Japán gazdasági együttműködésének

Megosztás Tweet



A visegrádi csoport (V4) és Japán gazdasági együttműködése hozzájárulhat a közép-európai térség járvány utáni gazdasági fellendüléséhez – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Varsóban, ahol a visegrádi partnerek és Japán diplomáciai vezetőivel tárgyalt.

A V4-nek egyértelműen az az érdeke, hogy Japán még szélesebb körben kerüljön bevonásra a V4-es gazdasági együttműködésbe, a közép-európai infrastrukturális fejlesztésekbe – szögezte le Szijjártó Péter az MTI-nek továbbított felszólalásában.

Megállapította: az ilyen együttműködés hozzá fog járulni a V4 járvány utáni gazdasági újraindulásához. Utalva a V4 országait összekötő gyorsvasút terveire, valamint arra, hogy Japán a gyorsvasutak építésében és működtetésében fontos világpiaci szereplő, közölte: kollégáival együtt javasolták a japán partnereknek, hogy fontolják meg még mélyebb bekapcsolódásukat a közép-európai infrastrukturális fejlesztésekbe.

„Régóta mondjuk, hogy Közép-Európa az európai növekedés motorjává vált, a (térségbeli országok által követett) észszerű politikai stratégiák nyomán az európai kontinens legvonzóbb beruházási térségét sikerült létrehozni” – mondta a miniszter. Hozzátette: ma

ez több ezer kilométer távolságból is látszik, a G7-es csoport országai is látják mindezt”.

A koronavírus-járvány elleni küzdelem kapcsán megállapította: „már látszik a fény az alagút végén”, a térségnek jó esélye van arra, hogy az újrainduló Európai Uniónak (EU) is motorja legyen. Erre fog koncentrálni a V4 júliusban kezdődő magyar soros elnöksége – jelentette be.

Aláhúzta: a közép-európai országok sokat profitálnak a Japánnal folytatott együttműködésből, egyrészt a gazdasági, beruházási kooperáció rendkívül magas színvonala miatt, másrészt a kutatásfejlesztés terén elért eredmények nyomán. Harmadrészt pedig azért, mert a térség országaihoz hasonlóan „Japán is megértette a nyugat-balkáni térség fontosságát biztonsági szempontból”.

A V4 és Japán között „voltak is, lesznek is közös nyugat-balkáni projektek, fejlesztések egészségügyi és oktatás területén” – jelentette be. A magyar-japán gazdasági együttműködés kapcsán Szijjártó felidézte: Magyarországon már 180 japán cég működik, melyek több mint 40 ezer embernek adnak munkát, a japán vállalatok már a nyolcadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják itt.

Utalva arra, hogy Japán a világ legnagyobb, 15 ázsiai és óceániai országot tömörítő szabadkereskedelmi övezetének tagja, Szijjártó óriási lehetőségekről beszél. Úgy ítélte meg, hogy

a V4 és Japán együttműködése kiváló alapot teremthet a távol-keleti szabadkereskedelmi övezet és az EU együttműködéséhez.

Magyarország érdekelt a világ szabadkereskedelmében, ez komoly lehetőséget jelent számára, hiszen „sokat dolgozott azért, hogy versenyképes legyen” – jelentette ki, azzal is érvelve, hogy az ország GDP-arányosan a 11. legnagyobb exportteljesítményt nyújtja a világon.

A Japánban rendezendő nyári olimpiai játékok kapcsán Szijjártó elmondta: a magyar olimpiai csapat kialakulása folyamatban van, remélhetőleg 150-160 magyar sportoló tudja megszerezni a kvalifikációt.

Egészségükről a kormány az oltással természetesen gondoskodik, annak érdekében pedig, hogy az olimpiai küldöttség lehetőleg kevés nehézséggel szembesüljön, megerősítik a tokiói magyar diplomáciai jelenlétet, és az öt évvel ezelőtti játékokhoz hasonlóan olimpiai attasékat küldenek ki a tokiói nagykövetségre.