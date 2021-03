A magyar pénztárcák is kárát láthatják, ha nem moccan a Szuezi-csatornában elakadt teherhajó

Megosztás Tweet



Akár itt Magyarországon is megérezhetjük a pénztárcánkon, ha még sokáig nem tudják kiszabadítani a Szuezi-csatornában elakadt óriáshajót. Ez a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ha még hetekig zárva marad, akkor drágulhat az üzemanyag és minden más termék, amit nem tudnak áthozni a csatornán az Ázsia és Európa között közlekedő teherhajók – hangzott el az M1 Híradójában.



Egész éjszaka dolgoztak a Szuezi-csatornán megfeneklett hatalmas konténerhajó kimenekítésén. A munkába holland és japán mentőcsapatok is bekapcsolódtak, de nem jutottak el a megoldásig. A 400 méter hosszú Ever Given teherhajó Kínából a hollandiai Rotterdam felé igyekezve kedden futott zátonyra a csatornában, a japán tulajdonos szerint a bajt az erős széllökések okozták.

A szakértők eddig azzal próbálkoztak, hogy kotrógéppel eltávolítsanak a hajó orra körül közel 20 ezer köbméter homokot és ez csaknem teljesen sikerült is, miközben vontatóhajók húzták az Ever Givent.

A 200 ezer tonnás hajó azonban meg sem mozdult.

Mérnökök most azt fontolgatják, hogy a teherszállítóról lerakodják a konténereket, ezután leengedik belőle az olajat és a vizet, hátha akkor elmozdítható lesz. Ez a művelet viszont egy–két hétig is eltarthat, ami rossz hír a csatorna mindkét oldalán feltorlódott 237 hajó számára.

Ázsiából Európába és Észak-Amerikába főleg fogyasztási cikkek utaznak ezen az útvonalon, az ellenkező irányba pedig jórészt mezőgazdasági termékek, de a csatornán keresztül bonyolódik a világ olaj- és feldolgozott olajtermék szállításának 10-15 százaléka is.

Most úgy tűnik, muszáj lesz más útvonalat találniuk a veszteglő hajóknak, ami láncreakciót válthat ki a világban. A globális kereskedelem több mint 80 százalékát ugyanis tengeri úton mozgatják, ebből pedig 12 százalék a Szuezi-csatornán bonyolódik le. Bármilyen fennakadás dollármilliárdokkal növeli az ellátási lánc költségeit.

Ezt pedig előbb-utóbb a fogyasztók is megérzik majd.

A koronavírus-járvány már bebizonyította, milyen érzékenyen érintheti a világkereskedelmet egy pár hetes kimaradás a szállítmányozásban. Tavaly júniusban globálisan egy konténer szállításának átlagos költsége 1040 dollár volt, idén márciusban viszont már 4570 dollárt tett ki. Azt is biztosra veszik, hogy előbb vagy utóbb a költségek nagy részét a fogyasztókra hárítják majd.