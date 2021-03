A Tesla talán már megbánta, hogy nem Magyarországon épül fel első európai gyára

Megosztás Tweet



Az amerikai autógyártó kétségbeesve keresi a munkásokat a Berlin mellett épülő Gigafactory-ba. A Tesla problémáit csak részben lehet a koronavírus-járvány számlájára írni, a német autógyártók lépései szintén keresztbe tesznek az amerikai cégnek.

Először 2015-ben merült fel, hogy az Elon Musk által alapított Tesla gyárat építene Európába. Akkor természetesen számos európai ország is versenybe szállt a sok munkahelyet teremtő beruházás megvalósításáért. Többek között Magyarország is tárgyalt a gyár hazánkba telepítéséről. Sokáig húzódott a döntés, Elon Musk végül 2019 novemberében jelentette be, hogy Németországban, Berlin közelében építik fel első európai gyárukat.

A berlini lesz a negyedik Tesla gyár, ezért Gigafactory 4-ként, vagy Giga Berlinként is hivatkoznak rá. A német fővároshoz közeli Grünheide-ben 2020. elején kezdték el a gyár építését.

Elon Musk február elején még lelkesen osztotta meg a berlini építkezések előrehaladását bemutató felvételeit:

Giga Berlin progress pic.twitter.com/ekpG5qcbUi — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Ugyan a munkák még mindig tartanak, de a cég idén július elejétől már szeretné megkezdeni az elektromos autók gyártását Németországban. Évente legalább félmillió Tesla gurulna itt le a gyártószalagokról – már persze, ha találnak a munkára alkalmazottakat. A gyár munkaerő-toborzásával kapcsolatos problémákról a német Focus magazin számolt be.

Decemberig a berlini gyár 7 ezer dolgozója közül csak 2 ezret találtak meg.

Jelenleg is 350 álláshirdetés látható a Tesla berlini üzemének honlapján, ezek közül több mint 100 magas szintű, csúcsvezetői pozíció. Ráadásul ezek az ajánlatok nem néhány napja kerültek fel, hosszú ideje hirdetik őket. Olyan pozíció is elérhető, amit már egy éve nem tudnak betölteni.

Egy ideig még biztosan nem készülnek Teslák Európában, marad az amerikai import (Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo)

A Tesla dolgát megnehezíti, hogy a koronavírus-járvány alatt sok autógyári dolgozó nem szívesen vállalja a munkahelyváltással járó bizonytalanságot. Ugyanakkor nem csak a koronavírus miatt talál nehezen munkásokat az amerikai gyártó, a Tesla a tradícionális német autógyárakhoz képest kevésbé tűnik biztos munkahelynek. Például az amerikai cégnél nincs szakszervezet sem, pedig ezek nagy befolyással bírnak Németországban.

A többi német autógyártó szintén megpróbálja megelőzni dolgozói munkahelyváltását. A Volkswagen wolfsburgi gyárában például bejelentették, hogy 2029-ig nem lesznek elbocsátások. Ez csak egy a német cégek lépései közül, különlegesebb ösztönzőket is kitaláltak. Például szintén a Volkswagennél idéntől még különleges szabadságra is regisztrálhatnak a dolgozók. Ha a felettesük támogatja ezt, akkor úgy mehetnek három-hat hónapos szabadságra, hogy a fizetésük 75 százalékát megkapják ez idő alatt.

A fentiek fényében meglehetősen bizonytalannak tűnik a nyári munkakezdés a Giga Berlinben. A világ leggazdagabb embere és cége talán már megbánta, hogy a német kormány ajánlatát fogadta el 2019-ben.