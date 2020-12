Donald Trump igent mond 892 milliárd dollárra

Az amerikai képviselőház 359:53 arányban szavazta meg a gazdaságösztönző csomagot, amelyben vasárnap állapodott meg a kongresszus, valamint a kormányzati intézmények finanszírozását. A szenátus pedig 91:7 arányban bólintott rá.

Az elsőt, amely 2300 milliárd dollár értékű volt, márciusban hagyták jóvá, de egyrészt ez a keret néhány héten belül elfogyott volna, másrészt sok szektor alkalmazottai kimaradtak belőle, amit a mostaniban igyekeztek pótolni.

Congress passes a $900 billion Covid relief bill, which will include stimulus checks up to $600. It now goes to President Trump for his signature.https://t.co/VeNEhTO4e2 pic.twitter.com/RfTNggwVFQ

— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 22, 2020