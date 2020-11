Tonnaszám csempészik ki az aranyat Afrika egykori éléskamrájából

Megosztás Tweet



Afrika egykori éléskamrájának tartott Zimbabwéből tonnaszám csempészik ki az aranyat. Az illegális kereskedelem komoly károkat okoz a világ egyik legszegényebb országának – írta a Bloomberg.

A biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó International Crisis Group (ICG) nemzetközi szervezet becslése szerint évente másfél milliárd dollár értékben csempésznek ki aranyat a Magyarország területénél négyszer nagyobb Zimbabwéből. A kormány számításai szerint is havonta legalább 100 millió dollár kárt okoznak a csempészek – írta az amerikai üzleti portál.

A nemesfém egy része a Közel-Kelet egyik kereskedelmi központjában, Dubajban landol.

A virágzó csempészet egyik oka a központosított aranyfelvásárlási rendszer. Az eladók az ellenérték 70 százalékát dollárban, a többit helyi pénzben kapják meg, ráadásul a feketepiaci ár alatt. Viszont utóbbi szinte semmilyen értéket nem képvisel a hiperinfláció által sújtott országban.

Az ICG jelentése arra is kitér, hogy sok, ipari méretekben kitermelő bánya kényszerült bezárásra, és ezek helyét kisebb bányák veszik át, amelyek nagy része illegálisan működik. Ezek kormányzati összeköttetésekkel is rendelkező bűnözői csoportok kezében vannak.

A kormány adatai szerint októberig 700 millió dollárra csökkent az ország aranyexportja, ez éves szinten 23 százalékos visszaesés.

Zimbabwe ma a világ egyik legnyomorúságosabb országa. Az ország lakosságának döntő hányada pár dollárból él naponta és az éhezés is mindennapos. A munkanélküliség és az infláció nagyságát még becsléssel is nehéz megállapítani. Mindezek mellett az egészségügy is az összeomlás szélén áll, a lakosság mintegy negyede AIDS-es.

Az országot sokáig Afrika egyik éléskamrájaként tartották számon, egészen a 2000-es évek elejéig, amikor Mugabe elnök elűzte a fehér farmereket földjeikről, hogy ezzel erősítse vidéki bázisát. A kisajátítás katasztrofális következményekkel járt. A mezőgazdaság összeomlott, az ország az alapvető szükségleteit sem tudja fedezni.

Az Emmerson Mnangagwa elnök vezette kormány most 3,5 milliárd dollárból kártalanítaná az elűzött fehér telepeseket. Nagy kérdés, hogy sikerrel jár-e a gazdasági reform.