Nem lehet trükközni a levélszavazatokkal

Nemcsak a kampánygyűléseken, hanem a tárgyalótermekben is folyik a harc az elnöki székért. A wisconsini Demokrata Párt azért fordult a legfelsőbb bírósághoz, hogy végleges döntés szülessen arról, hogy a választás napját követően, a koronavírus-járvány miatt későn beérkező szavazatok is érvényesnek számítsanak.

A legfelsőbb bíróság a beadványt elutasította 5:3-as arányban, így a billegő államnak számító Wisconsinban csak azok a szavazatok számítanak érvényesnek, amelyek igazolhatóan november 3-án, este nyolc óráig érkeznek be. A demokraták azután fordultak a legfelsőbb bírósághoz, hogy a republikánus többségű állami törvényhozás megtámadta a szavazatok későbbi beérkezését engedélyező bírói döntést a körzeti fellebbviteli bíróságon.

A döntés indokolásában Neil Gorsuch főbíró, Donald Trump kinevezettje úgy fogalmazott: „Senki sem vonja kétségbe, hogy egy pandémia közepén lebonyolított országos választás komoly kihívásokat okoz.” Gorsuch hozzátette:

Jellemzően több demokrata szavazó használja a levélszavazást, mint republikánus, így a később beérkező szavazatok érvénytelenítésével kulcsállamokban szerezhetnének többséget a republikánusok. Wisconsin tíz elektori szavazattal rendelkezik, 2016-ban mindössze 0,77 százalékos előnnyel nyert itt Trump elnök. A felmérések szerint jelenleg a demokrata jelölt, Joe Biden vezet hét ponttal a billegő államban, ahol a szavazásra jogosultak mintegy 45 százaléka már leszavazott.

Donald Trump elnök szerint ugyanakkor a levélszavazás csalásra ad lehetőséget, ezért egyértelműen ellenzi a később beérkező szavazatok elfogadását. Erről tegnap is posztolt a Twitteren:

Big problems and discrepancies with Mail In Ballots all over the USA. Must have final total on November 3rd.

