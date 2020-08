Lomnici: Az EP antidemokratikus, és antidemokratikus támadást indított

Megosztás Tweet



Lassan kezd a nyári szünet után éledezni az uniós főváros. A következő 7 éves költségvetés elfogadása is a sorjázó feladatok között van, ami biztosan nem lesz egyszerű. Néhány napja az Európai parlamenti frakcióvezetők levélben kérték hogy jogállamisági záradékhoz kössék a terv elfogadását – hangzott el az M1 Híardójában.



Ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány jogi szakértője az M1 Ma este című műsorában azt mondta, a legfőbb fórumon eldőltek a kérdések, hiszen az Európai Tanács – azon belül is az állam- és kormányfők fóruma – a legfőbb döntéshozó testület az Európai Unióban. Hozzátette: amit ott meghatároznak, annak úgy is kellene történnie.

Kijelentette, ahhoz, hogy „vissza álljunk a rajtvonalhoz”, ahhoz az kell, hogy az Európai Parlament teljes mértékben ellenálljon és megvétózza a tervezetet. Elmondta, amikor a jogállamiságot felhozzák, akkor azt kell mondjuk, hogy nem tudjuk mi az.

„Mivel nincs jogállamisági definíció, ezért azt tudjuk csak tenni, hogy a kereső programban rámegyünk az unió bizottságának honlapjára, ahol definícióként ez szerepel: általánosságban be kell tartani az uniós értékeket és megefelelő gazdasági környezetet kell biztosítani. És én azt gondolom, hogy itt van az eb elásva, hogy ez mégis csak a pénzről szól” – fogalmazott Lomnici Zoltán.

„Tehát, a jogállamisági záradék arról szól, hogy a gazdag országoknak ne kelljen a szegényebb országoknak pénzt adnia” – folytatta. Rámutatott, hogy a jogállamiság nem csak jogkérdés, hanem legalább annyira gazdasági is.

Szerinte az Európai Parlament egy antidemokratikus intézmény, amely most egy antidemokratikus támadást indított, mint mondta, demokrácia tekintetében súlyos válságban van az Európai Unió. Azt is mondta, a népszavazások az unió halálát jelentik, ezt több nyugati vezető is elmondta.