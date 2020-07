A britek érdeke, hogy a kereskedelmi megállapodás az unióval megszülessen

Megosztás Tweet



Folyamatosan zajlanak a tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Azonban az elmúlt időszakban több kérdésben is nézeteltérés alakult ki a két tárgyalófél között. A britek minél nagyobb függetlenséget akarnak a döntéseikben, míg az unió vezetősége minden közös kapcsolatot hivatalosan szabályozna le.

Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke megbeszélést folytat (Fotó: MTI/EPA/Pool/Stephanie Lecocq)

Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból, és az átmeneti időszak célja, hogy időt biztosítson a brit kormánynak és az uniónak a megállapodásra. A felek között azonban továbbra is sok a nézetkülönbség. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója azt nyilatkozta, a különböző álláspontok ellenére továbbra is hisznek abban, hogy létrejöhet egy olyan megállapodás, amely mindkét fél érdekét szolgálja.

A britek érdeke, hogy a kereskedelmi megállapodás megszülessen

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, jelenleg több témában is zajlanak a tárgyalások az Egyesült Királyág és az Európai Unió között, a legfontosabb téma a kereskedelmi megállapodás. Az Európai Unió úgy tartja, ahhoz hogy az Egyesült Királyság hozzáférjen a világ egyik legnagyobb közös piacához,

továbbra is be kell tartania azokat a versenyjogi, munkavállalókat érintő szabályokat, amelyek nem engedik, hogy tisztességtelen versenyelőnyt érjen el az európai termelőkkel szemben.

Az Egyesült Királyság állítja, ezeket a szabályokat be fogja tartani, de minél kevesebb formális megállapodást szeretne aláírni az Európai Unióval. Azonban az unió köti az ebet a karóhoz, és nem tágít azon álláspontjától, hogy írásban is rögzíteni kell a szabályokat, hogy egy esetleges eltérés esetén legyen hivatkozási alap – tette hozzá.



Kiemelte, a tárgyalások egy másik fontos területe a szolgáltatások áramlása, ugyanis Nagy-Britannia gazdaságának 80 százaléka a szolgáltatásokon alapszik.

Az unió vezetősége ugyanakkor világossá tette, ha nem születik megállapodás az unió és Nagy-Britannia között, akkor az angolokra is azok a szabályok lesznek érvényesek, mint a többi unión kívüli országra – mondta Gálik Zoltán.

Minél nagyobb függetlenséget szeretnének az angolok

Elmondta, komoly érdekellentét alakult ki a két tárgyalófél között, hiszen míg az unió azt szeretné, hogy Nagy-Britanniára is kiterjedjen az Európai Bíróság joghatósága, addig a britek ki akarják vonni magukat a bíróság ellenőrzése alól annak ellenére, hogy azok az országok (Norvégia, Izland), amelyek az európai gazdasági térség részeként hozzáférnek a közös piachoz, vállalták, hogy az Európai Bíróság bizonyos döntéseit átültetik saját jogrendjükbe. A britek azzal érvelnek, hogy azért léptek ki az Európai Unióból, mert nagyobb gazdasági és politikai függetlenséget akartak elérni – emelte ki Gálik.

Kitért arra is, hogy az Egyesült Királyság ezer szállal kötődik az Európai Unió gazdaságához, így ha nem sikerül megállapodnia az unióval, akkor több kereskedelmet nehezítő tényező is életbe lép decembertől. Ezek az intézkedések nehezítik a brit gazdaság fejlődését, és még tovább rontananak a gazdaság állapotán, amit már amúgy is jórészt tönkretett a koronavírus-járvány.

A címlapfotó illusztráció.