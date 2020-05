Az 1987-es tőzsdekrach-hoz hasonló helyzet állt elő a börzén

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány a részvénypiacot is érzékenyen érintette, ahol a pánikeladási hullám miatt az 1987-es tőzsdekrach-hoz hasonló helyzet állt elő. A tőzsde szépsége azonban, hogy a legrosszabb szituációban is lehet kiváló üzletet kötni, az alacsony részvényárak miatt pedig jelenleg is kiváló esély adódik a hosszú távú befektetésekre.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)

A koronavírus miatt bekövetkezett tőzsdei összeomlás nagyon hasonlít az 1987-es tőzsdekrach-hoz. A fellendülés azonban nem – írta a Market Watch.

Az S&P 500 index a NYSE és a NASDAQ által jegyzett, érték alapján legnagyobb amerikai vállalatok indexe – capital.com.

Az oldal a tengerentúli Standard & Poor’s 500 indexről kifejtette: a február 19-én elért történelmi csúcsáról a koronavírus-járvány miatti pánikeladási hullám következtében március 23-ig 34 százalékot zuhant, de ezután visszapattant és 25 százalékot emelkedett. Az S&P 500 jelenleg 12,7 százalékra van a történelmi csúcsától.

„Egy nagyobb korrekcióra már régóta lehetett számítani a tőzsdéken, ezt most a koronavírus járvány hozta el. Ugyanakkor az nem váratlan, hogy a befektetők válság idején elfordulnak a kockázatosabb befektetésektől, mint a részvények, a biztonságosabbak, mint az állampapírok felé” – mondta Molnár Dániel, a századvég makrogazdasági elemzője a hirado.hu-nak.

Hozzátette: a tőzsdeindexek nagyrészt március közepén érték el a mélypontjukat, a BUX vagy a DAX, ekkor több mint harmadával volt az év eleji szintje alatt, azóta persze korrigáltak a tőzsdék, azonban még így is nagyjából negyedével maradnak el az év eleji szintjüktől.

„Várható volt, hogy ahogy sikerül lassítani a járvány terjedését, és az újraindítás is egyre közelebb kerül, a befektetők visszatérnek majd a tőzsdére” – emelte ki.

Akár még nagyobb visszaesés is következhet

A bostoni és londoni székhelyű Style Analytics cég az összeomlást illetve a helyreállást is megvizsgálta, és összehasonlította őket más pénzügyi krízishelyzetekkel, így a gazdasági világválsággal, a dotcomlufival és az 1987-es tőzsdekrach-al.

A cég megállapította, hogy a Covid–19 miatt bekövetkezett visszaesés a részvények és a tényezők reakciójában hasonló volt a gazdasági világválsághoz és az 1987-es összeomláshoz, a helyreállás azonban egészen máshogy alakul.

Az egyetlen tényező, amely a jelenlegi helyzetben ütőképes a teljes piacon, az a lendület, amit jól mutat, hogy a befektetők gyakorlatilag csak a hozamukat üldözik (főleg a tech részvények esetében)

– emelte ki a cég.

Hozzátették: ezzel szemben az érték- és kis kapitalizációjú cégek – a visszatérésekben általában a legjobban teljesítő tényezők – teljesítenek a legrosszabbul a jelenlegi helyzetben, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy valóban megindult-e a fellendülés, vagy ez az erőre kapás csak egy ennél is nagyobb visszaesés részét képezi, amely még nem valósult meg.

A visszaesésből a jelentős tartalékokkal rendelkező cégeknek még profitálhattak is

„Nem nagyon látni olyan részvényt, amelynek mozgása megmagyarázhatatlan lenne. Szinte minden esetben meg lehet mondani, hogy a befektetőket milyen gondolatmenet hajtotta egy-egy részvény kapcsán. Ebből a szempontból a tőzsdék nagyon hatékonyan működnek” – emelte ki Molnár Dániel.

Az elemző szerint ennek ellenére egyedi sztorik mindig előkerülnek a tőzsdén.

Az utóbbi időszakban például a különböző gyógyszergyártók részvényei emelkedtek jelentősen,

amelyekkel kapcsolatban felmerült, hogy jó úton haladnak akár a koronavírus elleni vakcina, akár egy gyógyszer kifejlesztésével.

Hozzátette: hasonló emelkedés látható az azon szolgáltatásokat nyújtó cégek részvényei esetében is, amelyek iránt megnőtt a kereslet a járványhelyzetben. Erre jó példa az olyan online kommunikációs platformok felemelkedése, mint a Zoom.

Mint minden krízishelyzetnek, a koronavírus-járvány okozta visszaesésnek is meg vannak a maga nyertesei és vesztesei. Igazán jól azonban azok jártak, akiknek meg voltak a tartalékaik.

„Bajba talán azok a cégek kerülhettek, akik az év elején terveztek részvénykibocsátást végrehajtani, illetve akik a saját részvényeik eladása révén kívántak volna forráshoz jutni. Ugyanakkor a másik oldalról nézve, azon cégek számára, akik jelentős tartalékokkal rendelkeztek,

a visszaesés lehetővé tette, hogy nagymértékben hajtsanak végre saját részvény visszavásárlást” – fogalmazott a szakértő.

Molnár Dániel elmondta: ha igazán rossz helyzetben lévő vállalatokat kellene említeni, akkor a légitársaságokat érdemes megvizsgálni, a Lufthansa vagy a Ryanair árfolyama is nagyságrendileg a felével csökkent a járvány kitörése óta és esetükben az utóbbi időszakban jellemző felpattanásról sem lehet beszélni. De a vesztes oldalhoz lehetne sorolni például a United Airlinest is, amelynek az árfolyama február közepe óta a negyedére esett vissza, vagy a Hiltont, a világ egyik legnagyobb szálloda láncát, amelynek árfolyama szintén közel felével csökkent az időszakban.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Hasonlóan vélekedett Magas István, a Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékének tanszékvezető professzora, aki kiemelte, hogy a gyógyszeripari cégek közül többen is kedvező helyzetben indultak el a tőzsdén.

„Voltak kis induló gyógyszeripari cégek, amelyek úgynevezett IPO (Initial Public Offerings) tőzsdei bevezetésük nyomán hetek alatt akár az eredeti ár három-négyszeresét is elérték, ha a befektetők a vételkor garantálták, hogy egy jó ideig nem adják el a részvényeket” – mondta Magas István.

Hozzátette: a legnagyobb negatív meglepetést a repülőgépgyártók, illetve az azok a beszállító cégek szenvedték el, akik tartósan lefelé módosították hosszú távú termelési terveiket és három–öt évre előre nézve is visszafelé mennek a termelésben . Hirtelen nagyot nyertek az „új shadow Hollywood” stúdiók, a televíziós tartalomszolgáltatók, például a Netflix és az HBO. De a kórházi felszereléseket szállító cégek is szépen gyarapodtak világjárvány alatt, sajnos érhető okokból.

Megéri hosszú távra tervezni

A tőzsdézés talán egyik legszebb oldala, hogy a legnagyobb visszaesések idején is lehet jó invesztálási lehetőségeket találni. A nagyvállalatok részvényárainak csökkenése pedig a hosszú távú befektetésekhez kiváló lehet.

Magas István elmondta: furcsa helyzet alakult ki a legnagyobb tőzsdéken. A kezdeti nagy ijedtség után viszonylag hamar visszatértek a befektetők, azt látva, hogy csak bizonyos iparágak, így a turizmus, a légi közlekedés a szabadidős szolgáltatások és a feldolgozó iparok (az autógyártást is beleértve) estek nagyot, míg

az IT cégek (Amazon, Apple, Facebook és egyéb high-tech cégek), valamint a vegyipari és a gyógyszergyártó cégek, sőt még a bankok is emelkedni tudtak.

A szakértő szerint az energiacégek, mint például a MOL, a biztonságos befektetés lehetőségével kecsegtetnek. „Az energiacégek mindenhol időben diverzifikáltak, más forrású energiát is kínálnak. Az a szektor folyamatosan átalakul, de nem viharosan. Energiára mindig szükség lesz, és az olajárak is stabilizálódni fognak, hiszen minden nagy szereplőnek ez az érdeke, kivéve talán Szaúd-Arábiát, de egyedül nem tud diktálni” – hangsúlyozta.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)

Molnár Dániel úgy fogalmazott, fontos azt látni, hogy az egyszeri befektetők számára a tőzsdézés akkor éri meg legjobban, ha hosszú távra terveznek. „Hosszú távon a tőzsdei árfolyamok emelkednek, így egy nagyon hatékony stratégia lehet, ha a befektetők a mélyponton szállnak be és utána nem nyúlnak a portfóliójukhoz” – emelte ki az elemző.

Rövidtávon ezzel szemben fontos az egyszeri lehetőségeket figyelni, ez esetben a gyógyszeripari vagy a technológiai cégek jelenthetnek most jó irányt.

„Erre egy jó példa a Richter, amely ugyan a többi részvényhez hasonlóan márciusban jelentősen visszaesett, ugyanakkor ezt azóta szinte teljes egészében ledolgozta, és az elemzők jelenleg is tartásra vagy vételre ajánlják. De ha maradunk a magyar részvényeknél, az elemzők többsége például még mindig vételre ajánlja a MOL-t vagy az OTP-t is, de ugyanez a helyzet a Telekommal is. A MOL-lal kapcsolatban érdemes még kiemelni, hogy habár a közvélemény még mindig nagyrészt az olajjal köti össze a társaság tevékenységét, a vezetőség az utóbbi időszakban jelentős erőforrásokat fordított a tevékenység diverzifikációjára, amely elősegítheti az olajár körül kialakult helyzet átvészelését. Emellett érdemes keresni azokat a részvényeket is, amelyeknek az árfolyama ugyan nem mozgott jelentősen az utóbbi években, ugyanakkor évente stabilan fizettek osztalékot” – fejtette ki.

