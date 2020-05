A járvány miatt meggyengült európai cégek felvásárlási célponttá válhatnak

Megosztás Tweet



Az Európai Unió kiterjesztené a tagállamok hatáskörét, hogy a stratégiai területen tevékenykedő, ám a válság során sebezhetővé vált cégeket akár állami tulajdonszerzéssel védje meg a felvásárlásoktól. Az intézkedés elsősorban Kína ellen irányul, amely a 2008-as válság után jelentős pozíciókat szerzett Európában.

Kínai kézbe került 2016-ban az iparirobot-gyártó és automatizáció-technológiai KUKA Robotics cég is (Fotó: MTI/EPA/Srdjan Suki)

Valós a veszélye van annak, hogy a koronavírus után kialakult gazdaság környezetben az európai vállalatok külföldi felvásárlások célpontjai lehetnek – figyelmeztetnek szakértők. A járvány után sok cég piaci értéke csökkent, és meggyengült likviditási helyzetük miatt befektetőkre lehet szükségük, ezzel könnyen felvásárlási célponttá válhatnak.

Elemzők szerint leginkább kínai cégek jelentkezhetnek be az európai technológiai cégekre, amelyek már eddig is fontos befektetési célpontot jelentettek.

Az EU tagállamaiba irányuló kínai közvetlen külföldi befektetések (FDI) értéke tavaly 33 százalékkal 12 milliárd euróra esett vissza, ami 2013 óta a legalacsonyabb érték, de a 2008 előtti évi 0,5–1 milliárd közötti szintekhez képest ez is jelentős növekmény.

Az igazi felfutás 2014 és 2017 után következett be. Ebben a négy évben az FDI összesített értéke meghaladta a 100 milliárd eurót. Az elmúlt közel két évtizedben Németország 23 milliárd, Franciaország pedig 14 milliárd euró befektetést vonzott.

Nagy-Britannia az elmúlt két évtizedben az első számú célpontja volt Európában a kínai külföldi befektetéseknek. A szigetország összesen 50,3 milliárd eurós beruházást vonzott a 2000–2019 közötti időszakban – derül ki a berlini székhelyű Mercator Institute (for China Studies) friss elemzéséből.

A neves külpolitikai folyóirat beszámolt egy nemrég nagy port kavaró esetről. A londoni kormány és törvényhozás tiltakozására hagyott fel az Imagination többségi kínai tulajdonosa, hogy új tagokat nevezzen ki az a társaság igazgatóságába. A technológiai cégben egy kínai állami társaság tulajdonában álló Kajmán-szigeteki offshore társaság szerzett többségi tulajdont 2017-ben, miután a brit chipgyártó pénzügyi helyzete meggyengült.

Az Imagination tulajdonosai középtávon a társaság tőzsdére vitelében gondolkodtak, és felmerült, hogy Kínába helyezik át a társaság székhelyét, miközben a kutatási-fejlesztési és gyártási részlege továbbra is Nagy-Britanniában maradt volna.

A kínai tulajdonossal szemben kritikát megfogalmazók is elismerik, hogy az új tulajdonos jelentős forrásokat biztosított a nehéz helyzetben lévő brit chipgyártó részére. Ez az elmúlt hetekben nem kis politikai vihart kavaró eset is jól illusztrálja, mennyire ellentmondásos a kínai cégek terjeszkedésének megítélése a kontinensen.

Az európai döntéshozók egyre inkább aggódnak amiatt, hogy Kína államilag támogatott vállalatai túlságosan nagy befolyást szereznek a kontinens kulcsfontosságú technológia cégeiben és ezen keresztül az érzékeny infrastruktúrához, miközben Peking továbbra is a saját gazdaságát védi a hasonló külföldi befektetésektől.

Made in China 2025

A kínai kommunista pártvezetés még 2015-ben döntött a Made in China 2025 (MIC2025) iparosítási stratégiáról, amelynek célja, hogy a kínai vállalatok 2025-ig globális vezető szerepet szerezzenek a jövő tíz legfontosabb iparágában, mint a robotika vagy az információtechnológia – és 2049-re az ország a világ első számú technológiai szuperhatalmává lépjen elő.

A cél világos: az innovatív ágazatok fejlesztésével növelni az ország versenyképességét, hogy a hazai mellett a külföldi piacokon is versenyképessé váljanak a kínai vállalatok.

A nyugati országok aggodalommal tekintenek az ambiciózus kínai tervekre. Tisztességtelen üzleti gyakorlat alkalmazásával és a szellemi tulajdon eltulajdonításával vádolják Pekinget. Ennek a kínai stratégiának a kulcsfontosságú része a nyugati cégek felvásárlása. A Foreign Policy beszámolója egy 2019-es svéd jelentést idézett, amelyben arról számolnak be, hogy kínai vállalatok 2014 óta gyorsuló ütemben szereznek részesedést főleg az innovációban élen járó svéd cégekben.

Idézik az Ericsson korábbi vezetőjét, aki szerint az amerikaihoz hasonló, a külföldi beruházásokat és felvásárlásokat ellenőrző szervezetre (CFIUS) lenne szükség Európában, mind tagállami, mind uniós szinten. „Nem várhatjuk meg, míg kínai cégek visszautasíthatatlan ajánlatokkal állnak elő” – mondta Sven-Christer Nilsson.

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború óta növekedett a CFIUS hatásköre, és szinte nulla az esélye annak, hogy amerikai technológiai cégek kerülhessenek kínai kézre.

A kínai cégek terjeszkedésétől való félelmek a 2008-as, majd a pár évre rá bekövetkező euróövezeti adósságválságot követő időkből gyökereznek.

Az ázsiai ország vállalatai a válság sújtotta országokban – Portugália, Spanyolország és Görögország – szereztek részesedést elsősorban az infrastruktúrában.

Az adósságválságot megszorításokkal kezelő Görögország – Németország és az IMF nyomására – privatizálta az ország legnagyobb kikötőjét 2016-ben. A pireuszi mellett a kínai állami tulajdonban lévő Cosco Shipping Ports további egy tucat európai kikötőben szerzett ellenőrző részesedést az elmúlt tíz évben.

A Quarz írása szerint azonban az európai befektetési környezet jelentősen átalakult a 2008-as pénzügyi válság óta. Az Európai Unió a közelmúltban Kínát stratégiai riválisnak minősítette, és több uniós állam is szigorúbban ellenőrzi azóta a külföldi befektetéseket. Eközben a koronavírus-válság miatt a Pekinggel folytatott geopolitikai feszültségek csak tovább rontották a helyzetet.

Németország is szigorít

Németország számára a csúcstechnológiájú ipari robotokat gyártó KUKA Robotics 2016-os felvásárlása jelentett egyfajta választóvonalat.

Ezután szigorítottak a szabályokon. Minden harmadik országból érkező befektetés estén előzetes jóváhagyásra volt szükség, amikor külföldi befektető 25 százalékos vagy ennél nagyobb arányú tulajdont vásárolt.

A negatív gazdasági következmények mellett biztonságpolitikai kockázatokat, leginkább a kiberkémkedést szokták felhozni érvként a szigorítás mellett.

A német kormány ellenállásán bukott el hogy nem került külföldi kézre 2018-ban az ország negyedik legnagyobb áramellátója, a 50Hertz. A cég kisebbségi részvénycsomagja végül nem a kínai állami State of Grid Corp., hanem a német állami tulajdonban lévő befektetési bank, a KfW kezére került.

A német gazdasági tárca jelenlegi tervei szerint a mesterséges intelligencia, a robotika, a félvezetők, a biotechnológia területén működő cégekben már 10 százalékos részesedést szerző magánszemélyeknek, illetve cégeknek bejelentést kell tenniük a vásárlásról. Ez lényeges szigorítás a korábbi 25 százalékos plafonhoz képest.

A jövőben azokat a tranzakciókat, amelyek kihatással vannak a német nemzetbiztonságra, ideiglenesen felfüggesztik a végső határozat meghozataláig.

Míg korábban csak azokat a tranzakciókat vizsgálták, amelyek tényleges kockázatot hordoztak, az új szabályozás a nemzetbiztonságra potenciális veszélyt jelentő ügyletek eseten is elrendeli a teljes átvilágítást.

A hatóságoknak a német érdekek mellett a többi uniós tagállam biztonságát is figyelembe kell venniük.

Peter Altmaier gazdasági miniszter pedig arról beszélt, hogy Németországnak és Európának bizonyos területeken rendelkeznie kell saját kompetenciával és technológiával.

Uniós szinten is készülnek a szigorításra

Margrethe Vestager, az Európai Bizottság digitális korszakért felelős ügyvezető alelnöke a Financial Times üzleti napilapnak elmondta, hogy Brüsszelben elsősorban a német és francia aggodalmak eloszlatására olyan szabályok kidolgozásán dolgoznak, amelyek visszatartó erejűek lehetnek az ellenséges felvásárlásokkal szemben.

A jelenleginél sokkal nagyobb hatáskört kapnának az egyes tagállamok, hogy versenyjogi korlátozásokat alkalmazzanak az olyan vállalatokkal szemben, amelyeket nem EU-tagállamok kormányai birtokolnak, illetve támogatnak, és pénzügyi erejük tisztességtelen előnyt biztosít számukra európai versenytársaikkal szemben.

Az unió vezetői már bejelentették, hogy enyhítenek az állami támogatások tilalmára vonatkozó törvényeken,

amely lehetővé teszi, hogy az országok kisegítsenek vagy akár nemzeti tulajdonba vegyenek bizonyos vállalatokat, amelyek a jelenlegi, gazdasági visszaesés körülményei között csődveszélybe kerülhetnek.

Az intézkedés is azt a célt szolgálja, hogy stratégiai fontosságú cégek lehetőleg európai tulajdonban maradjanak. A koronavírus-járvány is rávilágított arra, hogy a termelés kiszervezése sebezhetővé teszi a kontinens országait. Leginkább az egészségiparhoz kapcsolódó termékeket szokták felhozni példaként. A legtöbb európai ország nem rendelkezett hazai gyártókapacitással és Ázsiából szerezte be például a lélegeztetőgépeket.