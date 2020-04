Megosztás Tweet



Sok gyár hazaküldte a dolgozókat, és leállt a termeléssel. A szolgáltatóiparban és a turizmusban óriási a kiesés: a járvány miatt ugyanis az országok több hónapra bezárkóztak. Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy sokkal több a munkanélküli a világban, mint a vírusfertőzött. Ezért egyre több európai cég jelenti be, hogy újraindul – hangzott el az M1 Híradójában.

Több mint egy hónapja üresek az asztalok a Kanári-szigetek éttermeiben. A vendéglátóhelyek is sorra bezártak, miután a spanyol kormány márciusban rendkívüli állapotot hirdetett. Egy Las Palmas-i étteremben például térelválasztókat helyeztek az asztalokra és azok közé, és a klíma légterelését is megváltoztatták. A dél-európai országban egymilliónál is több vendéglátásban dolgozó várja, hogy újra munkába állhasson. Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök szerint május második felében kezdhetik a lazításokat. A miniszterelnök szerint a feloldás lassan és fokozatosan történhet meg.

Olaszországban is sok vállalatnak kell komoly gondokkal szembenéznie a járvány miatt. A szigorú kijárási korlátozások és a vásárlások visszaesése miatt több mezőgazdasági cég nem tudja eladni a termékeit. A terményeket tonnaszámra semmisítik meg.

Németországban hosszú hetek után szerdán újranyitottak az üzletek. A gazdaság azonban a Német Szövetségi Bank szerint súlyos mélypontra zuhant. A szakértők szerint pedig nem várható gyors fellendülés, mivel számos járványügyi korlátozás továbbra is érvényben marad.

A címlapfotó illusztráció.