A leghatékonyabb gazdasági szereplőket is sújtja ez a sajátos válság

Az IMF szerint a máltai 2,8 százalékos várható csökkenés után idén a magyar GDP zsugorodik a legkevésbé az Európai Unióban. Az elmúlt napokban, több országból érkeztek hírek arról, hogy enyhítenek a járványügyi korlátozásokon, és a gazdaság bizonyos szektorait újraindítják.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzésében azt írja, hogy a magyar gazdaság az idei 3,1 százalékos visszaesés után 2021-ben 4,2 százalékkal „pattanhat vissza”, mert meglepően ellenáll a válságnak. Az IMF szerint a máltai 2,8 százalékos várható csökkenés után idén a magyar GDP zsugorodik a legkevésbé az Európai Unióban, az unión kívül pedig csak Szerbiában lesz kisebb mértékű a gazdasági teljesítmény csökkenése.

A gazdaság újraindítása nagy felelősséggel jár, hiszen leállása óriási problémát jelent. A Nemzetközi Valutaalap elemzői nagy lezárásról beszélnek a jelenlegi koronavírus okozta válság jellemzőjeként. Ugyanakkor

az újraindítás az egészségügyi szempontok maximális figyelembevételével lehetséges,

országonként eltérő feltételek között. Ehhez az Európai Unió is adott ajánlásokat, és azok adaptációjára hívta fel a figyelmet – mondta Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában Halmai Péter közgazdász, egyetemi tanár.

Hozzátette, ott lehet megkezdeni a gazdaság működésbe hozását, ahol a távolságtartási és egyéb előírt közegészségügyi szabályokat viszonylag könnyen be lehet tartani. Az is fontos szempont, hogy az adott terület működőképessége gazdaságilag is fenntartható legyen. Fokozatosan, lépésről lépésre lehet előre haladni.

A fokozatosságot kell szem előtt tartani

A Német Tudományos Akadémia azt javasolja, hogy például az oktatás területén elsősorban a közoktatást indítsák el, de maximum 15 fős kiscsoportokban, szigorú izoláció mellett. A középfokú vagy a felsőfokú oktatásban a távoktatási lehetőségeknek tartósan nagyobb szerepet kell kapniuk.

A folyamatos nyomon követés jelen van, hiszen az egészségügyi kockázatok jelentősek, és azoknak az elszabadulását senki nem vállalhatja. Ezenfelül a gazdaság teljes leállása sem tartható fenn, hiszen rendkívül súlyos veszteségeket és terheket jelentene – fejtette ki Halmai Péter.

Egyes ágazatok, mint az áram- és energiatermelés, biztonsági szerepet játszanak, mások alapvető szükségleteket biztosítanak – részletezte Pesuth Tamás közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Kifejtette, nemcsak gazdasági szempontok vannak, hanem társadalmi és egészségügyi szempontok is. Jelen van egy prioritás is, mégpedig az, hogy amit idáig fontosnak tartottak, például, hogy mennyi az adott évben a GDP, az most egy másodlagos vagy harmadlagos tényezővé vált. Hiszen az elsődleges az az, hogy stabilitás és biztonság legyen.

Az egészségügyi szempontok biztosítása,

a társadalmi biztonság biztosítása az elsődleges szempont.

Meg kell nézni, hogy a járvány gazdasági kezelésének mekkora a költsége, s ez mennyire van összhangban a betegség vagy az okozott károk mértékével – mondta Pesuth Tamás.

A termelésnél, ha az autóiparra gondolunk, már lehetett hallani arról, hogy próbálják a gyártást visszaállítani – tett hozzá. Természetesen nem azon a korábbi kapacitáson, ami jellemző volt, de a termelőegységek ebben az iparágban fokozatosan újra elkezdenek termelni.

Halmai Péter emelett fölvetetette: ha feltételezzük, hogy nyár közepén újraindulnak a szolgáltatások, kérdéses, hogy lesz-e pénz arra, hogy az emberek igénybe vegyék azokat.

A kereslet helyreállítása nem lesz egyszerű

A turizmus újjáélesztésének szükséges háttere a kereslet, de nemcsak ez okozhat problémát, hanem a tapasztalatok is. Az egészségügyi kockázatok miatt az idegenforgalmi szolgáltatásokat az emberek fenntartásokkal veszik majd igénybe.

Az újrakezdésnél komolyan foglalkozni kell azzal a tapasztalattal, hogy a piaci szereplők valószínűleg a bizonytalanságok miatt nagyobb figyelmet fordítanak majd a tartalékolásra. Elképzelhető – mondta Halmai Péter –, hogy a kereslet helyreállítása nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy ezt korábban gondoltuk.

Hangsúlyozta, a válságoktól a kevésbe versenyképes területeket megtisztítását reméljük még akkor is, ha ez fájdalmas a gazdaság számára. Azonban a mostani válság, nagyon sajátos, hiszen

szelekció nélkül szabadult rá a gazdaságra és a leghatékonyabbakat is sújtja.

A gazdaság újraélesztésénél azt hangsúlyoznám, hogy a viszonylag gyors kilábalás lehetőségeinek a megteremtése fontos kritérium lehet. Ehhez pedig az szükséges, hogy minél több munkahelyet és minél több működő üzleti struktúrát megőrizzünk a válság időszakában is – hívta fel a figyelmet.

A címlapfotó illusztráció.