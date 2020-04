Trump, Putyin és a szaúdi király is üdvözölte az olajkitermelések csökkentését

Mindhárman kifejezték elégedettségüket a megállapodással és ezáltal a globális kőolajpiacok stabilizálódásával kapcsolatban, valamint hangsúlyozták, hogy az olajtermelő országoknak továbbra is kötelességük gondoskodni e piacok és általában a világpiac stabilitásáról.

Az amerikai elnök később a Twitteren azt írta, hogy a megállapodás „több százezer energiaipari munkahelyet ment meg az Egyesült Államokban”.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020