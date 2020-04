Az olasz gazdaság stabilitása feltétele az eurózóna fennmaradásának

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány gazdasági hatásai nemcsak Olaszországot sújtják, hanem az egész euróövezetet. Egyes szakértők már most azzal számolnak, hogy éves szinten akár tíz százalékkal is visszaeshet az euróövezet gazdasága. Amerikai elemzők szerint az Európai Központi Bank a jelen helyzetben nem tehet mást, minthogy segíti Olaszországot. Az eurózóna fenntartásához ugyanis elengedhetetlen Olaszország stabilitása.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Maurizio Brambatti)

Róma teljesen kiürült, kijárási tilalom van érvényben, az üzletek is zárva tartanak. Hiába is lennének nyitva, a turizmus gyakorlatilag leállt az országban. A szolgáltatóipar és a vendéglátás forgalma is csaknem a nullára esett vissza a járvány miatt. Azonban nemcsak Olaszországot sújtja a járvány, hanem az egész euróövezetet. Egyes szakértők már most azzal számolnak, hogy éves szinten akár tíz százalékkal is visszaeshet az euróövezet gazdasága.

Az eurózóna régóta válságban van

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1 Unió 27 című műsorában elmondta, az eurózóna régóta válságban van,

ezt a válsághelyzetet fokozta a koronavírus-járvány gazdasági hatása.

Hozzátette, Spanyolország és Olaszország súlyosan érintett a járványban, itt a legmagasabb a megbetegedések, fertőzések és a halálesetek száma. „Várhatóan ezeknek az államoknak a gazdaságát viseli meg leginkább az a gazdasági válság, ami követni fogja a pandémiát” – mondta.

Elemzések szerint

Olaszország a gazdasági összeroppanás határán áll.

A kormány azt sem zárja ki, hogy éhséglázadások törhetnek ki a szegényebb régiókban, ezért 4,5 milliárd eurót különített el a szegények és a munkájukat elvesztők megsegítésére.

Erősebb szolidaritást kell mutassanak egymással az eurózóna tagállamai

A gazdasági károk enyhítésére többek között Olaszország azt javasolta, hogy a jobb hitelminősítés, olcsóbb hitelhez jutás és a biztonságos befektetési lehetőségek reményében az uniós tagországok közösen bocsássanak ki kötvényeket, majd osztozzanak a hitelek törlesztésének költségein.



Hollandia és Németország azonban nem támogatta a javaslatot, amely az Európai Unió történetének első hitelfelvétele lenne, hogy a tagállamok pluszforráshoz juthassanak.

Szabó Dávid külpolitikai elemző szerint most erősebb szolidaritást kell mutassanak egymással a tagállamok. Hozzátette, főleg az északi, gazdagabb,

jobb gazdasági állapotban lévő tagállamoknak kell a délieket menteniük.

Ha azonban ez nem történik meg, akkor minden eddiginél nagyobb erővel tér vissza az igény Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban, hogy újra bevezessék a saját valutájukat, hogy leváljanak az eurózónáról, hiszen ha nem számíthatnak a szolidaritásra, miközben nincs más mozgásterük, nincs saját lehetőségük a válságból való kitörésre, akkor számukra ez hosszú távon csak vesztes helyzet lehet.

Az eurózóna fenntartásához elengedhetetlen Olaszország stabilitása

Amerikai elemzők szerint az Európai Központi Bank nem tehet mást, minthogy segíti Olaszországot. Az eurózóna fenntartásához ugyanis elengedhetetlen Olaszország stabilitása.

Palócz André, a Századvég vezető elemzője elmondta, komoly feszültség húzódik az Európai Unió nyugati országai között. Egyes országok kormányai úgy vélik, nem érdemes nagyobb pénzügyi segítséget vállalniuk, mert az kockázatokkal járna, míg mások, például az olasz kormány úgy látja, az jelenti a kockázatot, ha az eurózóna országait nem sikerül megmenteni a gazdasági válságtól.

A Nemzetközi Valutaalap szerint itt az ideje, hogy a tagállamok felhasználják a biztonsági tartalékot. Mert ugyan az európai országokban fejlettebb a szociális ellátórendszer és a gazdaság is stabil, de segítség nélkül akár súlyos probléma is lehet. Kovács István szerint Olaszországot azért kell megsegíteni, mert helyzete a világ gazdaságára is kihatással lehet.

Félő, hogy a korábban is nehéz helyzetben lévő két tagállam (Olaszország és Spanyolország) csődközeli helyzete az egész eurózónát megingathatja. Görögország csődjét meg lehetett oldani egy nemzetközi segélycsomaggal – tette hozzá. Olaszország a világ hetedik legnagyobb gazdasága,

egy olasz államcsőd nemcsak az eurózónát, hanem az egész világgazdaságot megingathatná.

Az a kilenc uniós tagállam, amely kezdeményezte az eurókötvény kibocsátását, azt is kezdeményezte, hogy a 2020-as és a 2021-es uniós költségvetésben hozzanak létre egy külön tételt, amelynek segítségével a koronavírus-járvány gazdasági hatásait enyhíthetik majd a tagállamok, miután véget ért a járvány. Az olasz miniszterelnök szerint 2020 vízválasztó lesz az Európai Unió történetében, mert kiderül, hogy megmarad vagy szétszakad a közösség.

A címlapfotó illusztráció.