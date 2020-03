Hogyan változik a világ viszonya Kínával?

Kínában már lassul a vírus terjedése, így a kiinduló pontnak számító Hupej tartomány is visszatérhet a megszokott hétköznapokhoz. Enyhítenek az utazási korlátozásokon, és hamarosan bizonyos gyárak is újraindulhatnak, folytatódhat a termelés – írja az egyik nemzetközi hírszolgálat, és hozzáteszi, hogy Vuhan városában viszont április 8-ig nem változnak a korlátozások. A járvány Vuhan város vadpiacáról indult ki, és világjárvánnyá nőtte ki magát, amely eddig több mint tizenhatezer halálos áldozatot követelt. Egy olyan országból terjedt el, amely a világ egyik vezető hatalma, és alig van olyan ország, amelynek ne lenne kapcsolata a közel másfél milliárd lélekszámú Kínával. Gazdasága, kereskedelme valamennyi államra hatással van.

Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének vezetője a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, látható az a tendencia, hogy Kínában szeretnék, ha mindenki megfeledkezne arról, hogy január közepéig az ország vezetése nem igazán lépett fel a vírus terjedése ellen.

A kínai államnak is felelőssége volt abban, hogy a járványból pandémia lett. Kína most segítő országként pozicionálja magát, amelynek már tapasztalata van a vírus leküzdésében, és mindenkinek hajlandó segíteni.

„Bizonyos szempontból ez pozitív változás, hiszen valóban Kínának vannak tapasztalatai, és tud is segítséget nyújtani. Például Magyarországra is érkeztek maszkok és lélegeztetőgépek, persze nem ingyen. Kérdés, hogy sikerül-e a kommunikációs átpozicionálás” – mondta a tanszékvezető.

„Hiszen a másik oldal is megmozdult, és azt látjuk, hogy az amerikai politikusok és a sajtó folyamatosan kínai vírusról beszél, a kínaiakat hibáztatja azért, hogy nem fojtották el időben a járványt. Kommunikációs küzdelem van kibontakozóban, amely biztos, hogy hónapokig fog tartani. Ennek a kimenetelét az is befolyásolja, hogy milyen gyorsan sikerül a vírust leküzdeni” – fejtette ki Salát Gergely.

Sok ország ki van szolgáltatva Kínának

Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar–kínai tagozatának elnöke kifejtette, nagyon sok ország ki van szolgáltatva Kínának, hiszen például Németországban gyáraknak kellett leállniuk, mivel nincs alkatrész-utánpótlásuk. Tudnának gyártani, de az alkatrészek zömét Kínából importálják.

Salát Gergely elmondta, „a kínaiak alapanyagai a szárazföldi területeken nagyjából ugyanazok, mint hazánkban, csirke, sertés, egyebek. Egzotikumként legfőképpen a felső középosztály és a gazdagok esznek vadat vagy különleges állatokat, mivel azok nagyon drágák”.

Szerinte a kínai felső középosztály jellemzője, hogy megeszi otthon az egzotikus állatokat, aztán pedig felül egy repülőgépre, és 12 óra múlva már a Föld másik részén van. Itt egy globalizált középosztályról van szó, és ez okozza ennek a vírusnak a specialitását – tette még hozzá Salát Gergely.

Járvány szempontjából azok a vadállatok problémásak, amelyek évmilliókon keresztül elzárva voltak az emberektől. A vírusok akkor jelennek meg, ha egy olyan vadállatcsoporttal, jelen esetben denevércsoporttal kerül kapcsolatba az ember, amivel korábban nem találkozott.

Ezzel összefüggésben Kínában hamarosan elfogadásra kerül az a rendelet – közölte még Salát –, mely szerint a vadállat-kereskedelmet és a vadállathúst betiltják. Helyi rendelkezések eddig is voltak, csak nem nagyon tartották be őket.

A kínai cégeknek kettős válsággal kell szembenézniük

Kína termelékenysége biztosan bezuhan, mivel két hónapig gyakorlatilag nem működtek a gyárak, s ez a termeléskiesés a gazdasági mutatókban is meg fog jelenni. Úgy tűnik, hogy túl van a válságon az ország, akár helyre is állhatna a termelés, csakhogy éppen most vannak összeomlóban legfontosabb piacai, nevezetesen az Európai Unió és az Egyesült Államok.

A kínai cégeknek kettős válsággal kell szembenézniük, egyrészt a saját, belső válságukkal, mivel a kínálat összezuhant, másrészt pedig a kereslet összezuhanásával, mivel a piacai bezártak. Gyakorlatilag minden iparágat érinteni fog ez a járvány.

„Legelőször a turizmust érintette, éppen Kínával tavaly indultak el az új járataink Peking mellett, ezeket teljesen leállítottuk. A légi közlekedés az, ami szintén nagyon megsínylette a járványt” – mondta el Nádasi Tamás.

Európára jellemző lesz, hogy átáll arra, hogy többféle terméket gyártson, és előtérbe helyezze a hazai termékeket – tette még hozzá az előző gondolatmenetéhez.

A címlapfotón védőmaszkos látogatók az újranyílt pekingi állatkertben 2020. március 24-én. A hatóságok újranyitották a kínai nagy fal néhány szakaszát, illetve a pekingi állatkertet. (Fotó: MTI/AP/Andy Wong)